Razer Raiju V3 Pro - Nowy poziom kontroli na PS5

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer zaprezentował dziś Razer Raiju V3 Pro - nową generację bezprzewodowego kontrolera esportowego zaprojektowanego z myślą o konsoli PlayStation 5. Dzięki symetrycznym drążkom TMR (Tension Magnetic Resistance), spustom Razer Pro HyperTriggers oraz czterem zdejmowanym przyciskom tylnym o charakterystyce kliknięcia jak w myszkach gamingowych, Raiju V3 Pro został opracowany, by zapewnić graczom przewagę i pełną kontrolę nad rozgrywką. Zaprojektowany dla tradycyjnych i „claw grip” stylów trzymania, Raiju V3 Pro oferuje cztery zdejmowane przyciski tylne z kliknięciem typu „mouse click” oraz dwa dodatkowe bumpery pod chwyt "pazurowy".







Każdy z nich można przeprogramować i ustawić według indywidualnych preferencji, zyskując większą kontrolę i elastyczność podczas gry.Przyciski wykorzystują ultraszybkie przełączniki stosowane w najwyższej klasy myszkach Razera, co zapewnia natychmiastową reakcję i wyraźne, satysfakcjonujące wrażenia dotykowe — kluczowe w dynamicznych starciach.



Symetryczne drążki TMR z wymiennymi nakładkami

Zaprojektowane z myślą o maksymalnej precyzji, symetryczne drążki TMR oferują stałe napięcie i zwiększoną odporność na dryf. Idealne do gier FPS, bijatyk i akcji — technologia TMR przekłada najmniejsze ruchy na dokładne działania w grze, przy niskim zużyciu energii, co przekłada się na dłuższy czas pracy na baterii.



Razer Pro HyperTriggers

Dzięki Razer Pro HyperTriggers gracze mogą łatwo przełączać się między błyskawiczną reakcją spustu a pełnym analogowym zakresem sterowania. Za pośrednictwem Synapse 4 można dostosować punkty aktywacji i czułość, dopasowując je do własnego stylu gry — od krótkiego kliknięcia w strzelankach po precyzyjną kontrolę w grach wyścigowych lub przygodowych. Każdy ruch jest przemyślany, szybki i dokładny.



Mecha-Tactile PBT i 8-kierunkowy D-Pad

Przyciski akcji i pływający D-Pad wykonane są z trwałego materiału PBT, co zapewnia szybką reakcję i wyraźne wrażenia dotykowe. Dzięki odporności na ścieranie i połysk zachowują swój wygląd i właściwości przez długi czas, nawet przy intensywnym użytkowaniu.



Błyskawiczna łączność dzięki Razer HyperSpeed Wireless

Technologia Razer HyperSpeed Wireless gwarantuje ultraszybką, pozbawioną opóźnień łączność, zapewniając płynną rozgrywkę i natychmiastową reakcję kontrolera z konsolą PS5. To rozwiązanie pozwala graczom skupić się na grze i rywalizować bez zakłóceń, nawet w najbardziej wymagających tytułach.



Pełna personalizacja

Dzięki aplikacji Razer Mobile App i oprogramowaniu Synapse 4, gracze mogą dostosować czułość drążków, przypisać funkcje do przycisków i zapisać do czterech profili w pamięci kontrolera, aby mieć dostęp do swoich ustawień w dowolnym momencie i miejscu.



Gotowy do rywalizacji

Kontroler dostarczany jest w zestawie z eleganckim etui ochronnym i odłączanym kablem USB-C o długości 2 metrów — idealnym do podróży, rozgrywek LAN lub codziennego użytkowania.



Cena i dostępność

Razer Raiju V3 Pro - Cena sugerowana: 209.99 €uro. Dostępny od dziś w większości regionów na Razer.com, w salonach RazerStores oraz u wybranych sprzedawców.































źródło: Info Prasowe - Razer