Razer Raptor 27 – monitor PC z certyfikatem THX

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Razer zaprezentował najnowszą wersję swojego wielokrotnie nagradzanego monitora do gier - Raptor 27. Dzięki wyświetlaczowi 165 Hz i czasowi reakcji 1 ms, Raptor 27 spełni wymagania dotyczące jakości obrazu i szybkości wymaganej w dzisiejszych grach o wysokiej liczbie klatek na sekundę oraz tytułach AAA w wysokiej rozdzielczości. Razer Raptor 27 to pierwszy na świecie monitor do komputerów PC, który uzyskał certyfikat THX, przechodząc ponad 400 indywidualnych testów, aby zagwarantować, że kolory, tony oraz obrazy będą wyświetlane zgodnie z zamierzeniami ich twórców. Zapewnia to oszałamiającą jakość obrazu i poziom szczegółowości.







Szerokokątny wyświetlacz IPS, o zwiększonej płynności odświeżania na poziomie165 Hz, w nowym Razer Raptor 27 może pochwalić się rozdzielczością QHD (2560x1440) z obsługą technologii synchronizacji adaptacyjnej AMD FreeSync Premium i NVIDIA G-Sync. Dzięki 95-procentowej szerokiej gamie kolorów DCI-P3 i obsłudze HDR400, Raptor 27 oferuje głęboką czerń i żywe kolory, które przenoszą gry, pracę i rozrywkę na nowy poziom wizualny.



Nowy Raptor 27 zachowuje ulubiony przez użytkowników design swojego poprzednika – stopkę z kutego aluminium z eleganckim matowo-czarnym wykończeniem, wysokiej jakości teksturowany tył i wbudowane specjalne kanały do prowadzenia kabli biegnących wzdłuż tylnej części. Aby w pełni zadbać o właściwą prezencję, Raptor 27 jest wyposażony w oświetlenie Razer Chroma RGB, zapewniające do 16,8 miliona kolorów i różnorodne efekty świetlne, które można zsynchronizować z innymi urządzeniami kompatybilnymi z Synapse 3. Użytkownicy mogą również kontrolować ustawienia Raptor 27, takie jak kolor, kontrast i jasność, bezpośrednio za pomocą oprogramowania Razer Synapse 3.



W celu zapewnienia maksymalnej elastyczności, Razer zaprezentował również adapter Raptor VESA - sprzedawany oddzielnie i zaprojektowany tak, aby pasował do wszystkich modeli Raptorów. Ultra-cienki uchwyt dodaje płytkę montażową zgodną z VESA z tyłu monitora Raptor, zastępując zamontowaną jednostkę podstawową i umożliwiając użytkownikom do zamontowania Raptora na wybranym stojaku lub wsporniku zgodnym ze standardem VESA. VESA Mount Adapter do Razer Raptor 27 będzie dostępny na początku trzeciego kwartału 2021 r. w cenie 99.99 EURO wyłącznie na Razer.com.



Ceny monitora Razer Raptor 27, jeszcze nie podano.





















Źródło: Info Prasowe / Razer