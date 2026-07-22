Razer Seiren V3 Chroma z 32-bitowym DSP

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił dziś premierę Razer Seiren V3 Chroma 32-Bit DSP, czyli sprzęt klasy premium będący ulepszoną wersją flagowego mikrofonu USB z systemem Chroma. Stworzony dla twórców i streamerów, którzy wymagają studyjnej jakości głosu bez skomplikowanego, tradycyjnego sprzętu audio, nowy mikrofon wykorzystuje zaawansowane możliwości przetwarzania sprzętowego znanego z uznanego modelu Seiren V3 Pro, aby pomóc dostarczyć czysty, niezawodny dźwięk z każdego domowego stanowiska. Seiren V3 Chroma 32-Bit DSP podnosi jakość wokalu poprzez precyzyjne cyfrowe przetwarzanie sygnału. Działający z 24/32-bitową głębią i częstotliwością próbkowania 48/96 kHz, dedykowany wbudowany procesor DSP zapewnia większy zapas dynamiki (audio headroom), aby w czasie rzeczywistym zarządzać nagłymi zmianami głośności, ekscytującymi reakcjami i zmieniającą się odległością od mikrofonu.







To błyskawiczne zarządzanie na poziomie sprzętowym pomaga utrzymać płynny i kontrolowany wokal podczas transmisji na żywo, redukując przesterowania i zniekształcenia bez polegania na zasobach obliczeniowych komputera.



Inteligentne przetwarzanie dźwięku wspierane AI

Wyposażony w te same możliwości oprogramowania co Seiren V3 Pro, model Seiren V3 Chroma 32-Bit DSP wykorzystuje zaawansowane, zautomatyzowane funkcje audio, aby dostosować się do każdego otoczenia. Wbudowana redukcja szumów oparta na sztucznej inteligencji, automatyczny korektor dźwięku (EQ), funkcje kompresji i ograniczania działają bezpośrednio na mikrofonie, aby zredukować hałasy z tła, takie jak wentylatory komputera czy odbicia dźwięku w pomieszczeniu, zapewniając zbalansowany i gotowy do transmisji ton natychmiast po podłączeniu urządzenia.



Pełna personalizacja

W swoim sercu, szczelna 16-milimetrowa superkardioidalna kapsuła pojemnościowa izoluje głos twórcy poprzez odrzucanie pozaosiowych dźwięków z tła, takich jak stukanie w klawiaturę mechaniczną i kliknięcia myszką, co czyni ten sprzęt idealnym wyborem do nieprzystosowanych akustycznie pomieszczeń. W celu dokonywania błyskawicznych korekt w streamingu, górna część mikrofonu wyposażona jest w wielofunkcyjny czujnik „dotknij, aby wyciszyć” (tap-to-mute). Pojedyncze dotknięcie wycisza transmisję, aby zapobiec nieoczekiwanym wpadkom dźwiękowym, podczas gdy zaawansowane konfiguracje podwójnego i potrójnego dotknięcia mogą być zmapowane za pomocą oprogramowania Razer Synapse, by zmieniać efekty świetlne Chroma, włączać cyfrowo-analogowy limiter lub płynnie przełączać ustawienia dźwięku streamu w samym środku gry.



Podświetlenie Razer Chroma RGB - żyje z Twoim stanowiskiem

Jako uzupełnienie dla profesjonalnej architektury audio, model Seiren V3 Chroma 32-Bit DSP został wyposażony w żywe, reagujące na streamy podświetlenie Razer Chroma RGB. Oświetlenie, w pełni konfigurowalne za pomocą aplikacji Razer Synapse oraz Streamer Companion App, może reagować na interakcje widzów, emotikony na czacie, alerty oraz obsługiwane wydarzenia w grze, dodając angażującą warstwę wizualną, która wpasuje się do estetyki każdej transmisji.



Konstrukcja Plug-and-Play

Razer Seiren V3 Chroma 32-Bit DSP wykorzystuje konfigurację z kablem USB-C do USB-A, która działa natywnie bez zewnętrznych sterowników. Mikrofon jest kompatybilny z głównymi pakietami do streamingu i transmisji, takimi jak Discord czy OBS Studio, od razu po wyjęciu z pudełka.Zaawansowane elementy sterujące, w tym niestandardowe miksowanie głośności, modyfikacja częstotliwości próbkowania i precyzyjne mapowanie poleceń, są łatwo dostępne poprzez oprogramowanie Razer Synapse dla tych twórców, którzy chcą dostroić swoją konfigurację i przejąć pełną kontrolę nad własnym dźwiękiem.



CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Razer Seiren V3 Chroma 32-Bit DSP (Czarny), sugerowana cena detaliczna - 119.99 USD / 122.99 EURO oraz (Biały i Quartz) - 129.99 USD / 132.99 EURO. Dostępny już teraz na Razer.com, w sklepach RazerStore oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie.





























źródło: Info Prasowe - Razer