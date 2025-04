Razer Skibidi Headset - Pierwszy tłumacz ’Brainrot’ oparty na AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer zaprezentował zestaw słuchawkowy Razer Skibidi, pierwszy na świecie inteligentny tłumacz „Brainrot” oparty na sztucznej inteligencji. Zasilany przez Razer AI Gamer Copilot, Razer Skibidi służy jako asystent językowy w czasie rzeczywistym, który tłumaczy „Brainrot” - to, co internet nazwał slangiem Gen Alpha pozornie niezrozumiałych słów - na „normalną mowę” i odwrotnie, aby ułatwić rozmowy międzypokoleniowe. W czasach, w których slang internetowy ewoluuje szybciej niż świat mody, komunikacja międzypokoleniowa osiągnęła zupełnie nowy poziom skomplikowania.







Razer Skibidi, został stworzony, aby pomóc zmartwionym rodzicom i starszemu rodzeństwu z pokolenia Z rozszyfrować często zawiłe internetowe żargony z pokolenia Alpha, a wszystko to za pomocą 1337 unikalnych algorytmów przetwarzania języka (NLP) - a wszystko to w czasie rzeczywistym, za naciśnięciem jednego przycisku.



Razer Skibidi został stworzony w oparciu o Razer Kraken V4 Pro, najbardziej zaawansowany i porywający bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Razer z Sensa HD Haptics i integracją Chroma RBG. Dzięki funkcjom text-to-text i speech-to-speech, Razer Skibidi gwarantuje usprawnienia we wszystkich obszarach interakcji, od codziennych rozmów po transmisje na Twitchu, dekodowanie czatów głosowych w grach i tłumaczenie treści w mediach społecznościowych.



Odwiedź stronę https://rzr.to/skibidi, aby zapoznać się z funkcjami Razer Skibidi i osobiście przekonać się o jego zaletach. Zainteresowane osoby mogą również zarejestrować się jako beta tester Razer Skibidi i mieć szansę na wygranie zestawu słuchawkowego Razer Kraken V4 Pro.















źródło: Info Prasowe - Razer