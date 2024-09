Razer Snap Tap - teraz dostępny w laptopach i klawiaturach

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił aktualizację dotyczącą jednej z najnowszych przełomowych funkcji - Razer Snap Tap. Początkowo została wprowadzona do linii Razer Huntsman V3 Pro, a od rozszerzona o większą liczbę urządzeń Razer. Początkowo wprowadzony w linii Huntsman V3 Pro, Razer Snap Tap zrewolucjonizował metody wprowadzania danych na klawiaturze, pozwalając graczom na niemal natychmiastowe zmiany kierunku bez konieczności odrywania palca od poprzedniego naciśnięcia klawisza, zapewniając graczom znacznie bardziej responsywne wykonanie zamierzonego ruchu. Biorąc pod uwagę oszałamiający sukces i pozytywne opinie społeczności, z wielkim entuzjazmem ogłoszono, że Razer Snap Tap będzie teraz zintegrowany z szerszą gamą klawiatur Razer, w tym z nowym BlackWidow V4 Pro 75%, a także, po raz pierwszy w historii w laptopach Razer Blade.







Ten kamień milowy wprowadza nowy poziom precyzji i wydajności do linii Razer Blade, zapewniając graczom przewagę nad konkurencją, nawet gdy są w ruchu. Wraz z niesamowitą wydajnością i technologią w laptopach Razer Blade, integracja Snap Tap oznacza, że te urządzenia dorównują teraz responsywności tradycyjnie oczekiwanej od wysokiej klasy klawiatur gamingowych. Razer Snap Tap jest domyślnie wyłączony i można go włączać / wyłączać za pomocą Razer Synapse 4.



Rozgrywka z Razer Advantage

Integracja Snap Tap na większej liczbie urządzeń oznacza, że więcej graczy może od teraz wykorzystać tę funkcję, co jest szczególnie przełomowe w grach FPS, takich jak VALORANT, Apex Legends i wielu innych. Niemniej jednak, Snap Tap osiąga swój największy potencjał, gdy gracze używają go w połączeniu z trybem Rapid Trigger i spersonalizowanymi punktami aktywacji na klawiaturach z linii Huntsman V3 Pro, zapewniając tym samym przewagę nad konkurencją. W przeciwieństwie do linii Huntsman V3 Pro, która posiada Snap Tap wbudowany w oprogramowanie sprzętowe, wszystkie inne produkty będą wymagały aktywacji Razer Synapse 4, aby wykorzystać Snap Tap.



Podczas gdy Razer Snap Tap jest domyślnie wyłączony, jego aktywacja jest bardzo prosta:

- Pobierz najnowszą wersję Razer Synapse 4. Dla tych, którzy już korzystają z Razer Synapse 4, uruchom ponownie aplikację i upewnij się, że jest zaktualizowana do najnowszej wersji.

- Włącz Razer Snap Tap w zakładce Dostosuj lub w zakładce Aktywacja dla Huntsman V3 Pro line.



Dostępność

Razer Snap Tap jest już dostępny dla wszystkich klawiatur obsługiwanych przez Razer Synapse 4, aż do klawiatur Razer wprowadzonych na rynek w 2014 roku (Huntsman V2 Analog, Huntsman Mini Analog i użytkownicy TartarusPro - stay tuned) oraz laptopów Razer Blade kompatybilnych z Razer Synapse 4.



Pełną listę obsługiwanych urządzeń można znaleźć na stronie Razer.com.













źródło: Info Prasowe / Razer