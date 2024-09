SteelSeries wprowadza nowe klawiatury z serii Apex Pro Gen 3

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

SteelSeries, oryginalna marka sprzętu esportowego, inicjująca rozwój gamingu i kultury, zaprezentowała dziś swoje najnowsze, innowacyjne klawiatury z serii Apex Pro Gen 3. Model Apex Pro, który zadebiutował na rynku w 2019 roku, zrewolucjonizował świat gamingu dzięki wprowadzeniu w pełni regulowanej aktywacji, co było największym postępem w technologii klawiatur gamingowych od czasu wprowadzenia przełączników mechanicznych. To przełomowa innowacja szybko stała się ulubioną wśród fanów marki oraz niezbędnym elementem wyposażenia dla wielu profesjonalnych graczy. Pierwsza generacja Apex Pro TKL zdobyła szerokie uznanie i odniosła liczne sukcesy na arenie międzynarodowej, umacniając swoją reputację zarówno wśród profesjonalnych graczy, jak i i entuzjastów wydajności.







Bazując na tym dziedzictwie najszybszych klawiatur gamingowych na świecie, modele Apex Pro Gen 3 kontynuują dalszy rozwój inteligencji, szybkości i trwałości marki SteelSeries. Wyposażone w najnowocześniejszą technologię OmniPoint 3.0 oraz pierwszy w branży czujnik Hall Effect Gen 3, klawiatury z serii Apex Pro Gen 3 zapewniają graczom niezrównaną przewagę podczas rywalizacji. Dodatkowo, dzięki nowemu zestawowi zaawansowanych funkcji oprogramowania GG, w tym Rapid Tap, Rapid Trigger i Protection Mode, gracze mogą łatwo uzyskać dostęp do indywidualnych profili profesjonalnych dla najczęściej granych gier, poprzez funkcję GG QuickSet.



W świecie gamingu zwycięstwo zależy od prędkości i precyzji mierzonej w milisekundach. Dzięki wprowadzeniu technologii OmniPoint 3.0, gracze mają teraz możliwość dostosowania swoich doświadczeń za pomocą 40 regulowanych poziomów aktywacji, od ultra responsywnych 0.1 mm do 4.0 mm, z błyskawicznym czasem reakcji wynoszącym zaledwie 0.54 ms w porównaniu do 6 ms w standardowych klawiaturach mechanicznych. Przełączniki OmniPoint 3.0 są 11 razy szybsze niż standardowe przełączniki mechaniczne, dając graczom niezaprzeczalną przewagę.



Jednak sama szybkość to za mało. Kluczem do wygranej są inteligentne ustawienia. Tu z pomocą przychodzi nowa funkcja SteelSeries GG QuickSet, która umożliwia graczom wybór profili spośród tych wyselekcjonowanych i stworzonych przez mistrzów esportu. Narzędzie to optymalizuje kluczowe funkcje SteelSeries, takie jak Rapid Trigger, Rapid Tap, poziomy aktywacji, podświetlenie i inne, zapewniając bezproblemowe sterowanie nimi za pośrednictwem jednego kliknięcia podczas gry. Niezależnie od tego, czy gramy na poziomie profesjonalnym, czy jako amator, SteelSeries GG QuickSet pozwala graczom skupić się na rozgrywce, a nie na dostosowywaniu ustawień, gwarantując, że są oni zawsze gotowi do rywalizacji na najwyższym poziomie.



Pakiet oprogramowania Apex Pro:

• Protection Mode – gracz już teraz może pożegnać się z przypadkowymi wciśnięciami klawiszy dzięki trybowi Protection Mode, ekskluzywnej funkcji SteelSeries. Ten tryb chroni przed przypadkowymi wciśnięciami klawiszy, redukując czułość wybranych klawiszy wokół nich – nie musimy się już martwić, że nasza rozgrywka zostanie zakłócona.

• Rapid Tap – Rapid Tap priorytetowo traktuje ostatni naciśnięty klawisz w parze, bez konieczności zwalniania poprzedniego, umożliwiając szybsze wprowadzanie i lepsze celowanie. Dzięki możliwości ustawienia do 5 par klawiszy, kontratakowanie, szybkie zmiany pozycji, skoki lub slajdy staną się jeszcze bardziej responsywne niż kiedykolwiek.

• Rapid Trigger – Użytkownicy Apex Pro Gen 3 mogą zapomnieć o ograniczeniach standardowej aktywacji. Dzięki Rapid Trigger gracze mogą wielokrotnie naciskać ten sam klawisz bez czekania na jego powrót, z minimalnym podniesieniem palca. Koniec z opóźnieniami, jeśli trzeba szybko klikać.

• GG QuickSet – Optymalne ustawienia dla ulubionych gier są na wyciągnięcie kilku kliknięć, co czyni konfigurację tej klawiatury do gier łatwiejszą niż kiedykolwiek. Użytkownik łatwo może uzyskać przewagę dzięki profesjonalnym ustawieniom, które dostosowują poziomy aktywacji, Rapid Trigger, Protection Mode, Rapid Tap, podświetlenie RGB i wiele więcej w zależności od gry. Gracz może pominąć skomplikowane ustawienia i od razu zacząć grać.



Oprócz oferowania graczom najbardziej inteligentnych funkcji oprogramowania i niesamowitej responsywności, nowa seria Gen 3 zapewnia zwiększoną trwałość i znaczące ulepszenia sprzętowe. Gwarantują one lepszą jakość wykonania, w tym bardziej dopracowane stabilizatory przełączników redukujące chwianie się klawiszy, lepsze fabrycznie smarowane, bardziej precyzyjnie wyważone przełączniki dla bardziej satysfakcjonujących dźwięków oraz piankę tłumiącą dla lepszego wrażenia podczas wciskania klawiszy. Dzięki przełącznikom OmniPoint 3.0, seria Apex Pro Gen 3 jest pierwszą klawiaturą wykorzystującą technologię „S-Tier” Hall Effect Sensor Gen 3, ustanawiając nowy standard responsywności w grach z mniejszym hałasem, większą precyzją i wydajnością.



Klawiatury z serii Apex Pro Gen 3 oferowane są w wariancie pełnowymiarowym, TKL (bez bloku numerycznego) i TKL Wireless. Klawiatura pełnowymiarowa Apex Pro doskonale sprawdza się jako najbardziej wszechstronne urządzenie, natomiast Apex Pro TKL zapewnia więcej miejsca na biurku. Apex Pro TKL Wireless oferuje minimalistyczny wygląd stanowiska pracy i zabawy, gwarantując swobodę użytkowania w dowolnym miejscu.



Nowości, Apex Pro Gen 3, Apex Pro TKL Gen 3 oraz Apex Pro TKL Wireless Gen 3 dostępne są na SteelSeries.com oraz u sprzedawców na całym świecie. Sugerowana przez producenta cena detaliczna nowych modeli z serii Apex Pro Gen 3 to:

• Apex Pro Gen 3 – US 199.99 USD | EMEA 229.99 Euro

• Apex Pro TKL Gen 3 – US 189.99 USD | EMEA 219.99 Euro

• Apex Pro TKL Wireless Gen 3 – US 249.99 Euro | EMEA 269.99 Euro





























