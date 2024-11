Razer Viper V3 PRO Sentinels Edition - Ukłon w stronę e-sportu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer zaprezentował Razer Viper V3 Pro Sentinels Edition. Nowa mysz, stworzona we współpracy z Sentinels, jedną z najbardziej znanych i utytułowanych drużyn e-sportowych w VALORANT, jest połączeniem najnowocześniejszej technologii Razer z kultowym designem. Drużyna Sentinels, znana z triumfu w VCT 2024 Masters Madrid i niezmiennie z najlepszych wyników, wnosi do tego partnerstwa swoje sukcesy i determinację. Viper V3 Pro Sentinels Edition, z uderzającą czerwoną kolorystyką i logo zespołu, symbolizuje ducha i podejście mistrza.







Razer Viper V3 Pro: Zaprojektowana z myślą o najwyższej wydajności

Viper V3 Pro, znana ze swojej lekkiej, symetrycznej konstrukcji i zaawansowanej technologii, służy jako fundament dla Sentinels Edition. Mysz jest wyposażona w czujnik optyczny Razer Focus Pro 35K Gen-2 zapewniający najlepszą w swojej klasie precyzję przy 99.8% dokładności rozdzielczości, a gracze mogą precyzyjnie dostroić sterowanie dzięki zaawansowanym konfiguracjom oprogramowania, takim jak Mouse Rotation i Dynamic Sensitivity. Ponadto obsługuje rzeczywistą częstotliwość odświeżania do 8000 Hz dzięki dołączonemu adapterowi Razer HyperPolling Wireless Dongle, zapewniając bardzo niskie opóźnienia i najwyższą wydajność.



Kluczowe cechy Viper V3 Pro Sentinels Edition to m.in:

- Efektowna estetyka Sentinels: Wspaniałe metaliczne czerwone wykończenie z logo Sentinels, podkreślające esportowe doświadczenie drużyny.

- Elitarna wydajność: Najnowsze technologie Razer dostosowane do rywalizacji na najwyższym poziomie, przetestowane i zweryfikowane przez profesjonalistów z branży e-sportowej. Dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak dynamiczna regulacja czułości i automatyczne dostosowywanie częstotliwości odpytywania, minimalizuje zużycie baterii bez pogorszenia wydajności nawet do 95 godzin gry. Przełączniki myszy optycznej Razer™ Gen-3 zapewniają szybkość i niezawodność dzięki trwałemu cyklowi życia wynoszącemu 90 milionów kliknięć.

- Ultralekka konstrukcja: Zachowując docenioną przez ekspertów wagę 54 g, mysz Viper V3 Pro gwarantuje komfort i zwinność podczas długich sesji gamingowych.



Współpraca mistrzów

Aby uczcić nieustanną dominację Razera w technologii e-sportowej, potwierdzoną statusem najlepszego wyboru dla profesjonalistów VALORANT na Prosettings, nowa specjalna edycja myszy podkreśla rolę Razera i Sentinels w czołówce competitive gaming.



Ceny i dostępność

Razer Viper V3 Pro Sentinels Edition można zamawiać w preorderze już teraz na oficjalnej stornie Razer.com w cenie 179.99 USD. Dostępność u autoryzowanych sprzedawców planowana jest na czwarty kwartał 2024 roku.



























źródło: Info Prasowe - Razer