ZOWIE - bezprzewodowe wersje 4K klasycznych myszy do gier FK, ZA i S

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ZOWIE, marka profesjonalnego sprzętu e-sportowego firmy BenQ, z przyjemnością ogłasza premierę najnowszych bezprzewodowych wersji myszek dla e-sportu z serii FK, ZA i S – trzech modeli: FK2-DW, ZA13-DW i S2-DW. Zachowując swoje kultowe kształty, nowe bezprzewodowe modele przeszły rygorystyczne testy, prowadzone przez dział Sports Science, tak by zapewnić jak najlepszą wydajność w kluczowych akcjach gry, takich jak mikroregulacje, flick shoty, podnoszenie i śledzenie. W połączeniu z naszym zaawansowanym odbiornikiem 4K, obsługującym częstotliwość komunikacji do 4000 Hz, nowe modele zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić graczom precyzję i krótki czas reakcji niezbędne do sukcesu w rywalizacji.







FK2-DW zapewnia zwinne i precyzyjne mikroruchy

Nowa bezprzewodowa mysz FK2-DW zachowuje charakterystyczną konstrukcję z niskim garbem, niższą niż większość konkurencyjnych myszy, zostawiając więcej miejsca między dłonią a myszą. Konstrukcja ta zwiększa swobodę mikro ruchów, szczególnie podczas celowania z dużej odległości lub śledzenia ruchomych celów. Testy naukowe dotyczące sportu wykazały, że zwiększenie przestrzeni między dłonią a myszą pozwala na większy zakres i precyzję ruchu, a co więcej, skraca czas celowania.



ZA13-DW umożliwia szybkie i precyzyjne strzały flick

Wyższy garb ZA13-DW zapewnia natomiast pełne podparcie dłoni, równomiernie równoważąc napięcie mięśni po obu stronach. Naukowo potwierdzono, że przewyższa ona inne konstrukcje z wysokim garbem. Dodatkowo lewe i prawe zakrzywienia zapewniają optymalnie zrównoważoną aktywację mięśni w dłoni, ułatwiając szybsze strzały flick. Testy potwierdzają również, że ZA13-DW oferuje lepsze podparcie dłoni podczas hamowania w punkcie stałym. Krzywizny po obu stronach zwiększają aktywację mięśni dłoni podczas hamowania, co zapewnia najwyższą dokładność celowania.



S2-DW umożliwia zwinne podnoszenie i stabilne śledzenie

Całkowita krótsza konstrukcja S2-DW w połączeniu z jej krzywiznami po lewej i prawej stronie pozwala mięśniom po obu stronach dłoni na stabilne kontrolowanie myszy i zapewnia większą elastyczność podczas ruchów pionowych. Nasze testy pokazują, że w porównaniu z innymi myszami, S2-DW powoduje bardziej zrównoważone zaangażowanie mięśni lewej i prawej części dłoni, co skutkuje najbardziej stabilnym i dokładnym śledzeniem.



Wszystkie trzy nowe modele myszek dostępne będą w Polsce w drugiej połowie listopada br. w sugerowanej cenie detalicznej 675 PLN. Gwarancja 24 miesiące.





























źródło: Info Prasowe - BENQ