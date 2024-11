TP-Link EAP215-Bridge - most bezprzewodowy z serii Omada

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

TP-Link wprowadza EAP215-Bridge KIT, nowoczesny zestaw dwóch urządzeń, który umożliwia przesyłanie sygnału Wi-Fi na odległość do 5 km. Ten zewnętrzny most bezprzewodowy 5 GHz jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy potrzebują silnego i stabilnego połączenia w trudno dostępnych miejscach, eliminując konieczność prowadzenia kabli. Urządzenia EAP215-Bridge służą do zestawiania połaczeń typu punkt-punkt lub punkt-wielopunkt. Ten nowoczesny most bezprzewodowy pracuje w paśmie 5 Ghz i zapewnia prędkość transmisji do 867 Mb/s niezależnie od lokalizacji, co gwarantuje odpowiednią przepustowość do obsługi większości, nawet wymagających zastosowań. Anteny o wysokim zysku 11 dBi pozwalają na wydajną transmisję danych poprzez most na duże odległości, nawet do 5km.







Dzięki trzem gigabitowym portom Ethernet w każdym urządzeniu można łatwo zbudować wydajną sieć LAN przeznaczoną np. do obsługi oddalonych od siedziby kamer monitoringu. Posiadając odporną na warunki atmosferyczne obudowę z certyfikatem IP65 oraz ochronę odgromową 6 kV, urządzenie jest gotowe do pracy nawet w najtrudniejszych warunkach. Z funkcjami takimi jak MU-MIMO, Beamforming oraz Airtime Fairness, użytkownicy mogą cieszyć się szybką i stabilną siecią, która idealnie dostosowuje się do ich potrzeb.



Urządzenia mogą być zarządzane w trypie standalone lub poprzez zcentralizowaną platformę chmurową Omada SDN, co upraszcza integrację mostów bezprzewodowych z resztą sieci. Możliwość centralnego zarządzania w połączeniu z automatycznym parowaniem sprawia, że instalacja i zarządzanie urządzeniami EAP215-Bridge staje się niezwykle proste, co czyni go doskonałym wyborem dla firm i instytucji, które potrzebują dostępu do Internetu w odległych od siedziby miejscach.



Zestaw dwóch urządzeń tworzących most WiFi jest już dostępny w sprzedaży w cenie brutto około 760 PLN.

























źródło: Info Prasowe - TP-Link