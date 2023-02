Razer i japońska ikona dżinsowych ubrań EVISU, łączą siły

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosiła dziś podjęcie nowej współpracy z kultową japońską marką odzieżową EVISU. Założona w Osace w 1991 roku, EVISU znana jest m.in. ze słynnego logo, w którym znajduje się mewa. Firma jest jednym z najlepszych dżinsowych „must have”, uwielbianym zarówno przez kolekcjonerów, jak i hipsterów. Kolekcja jest kolejną z wypraw Razera, jako marki lifestylowej, w kierunku odzieży ulicznej. Celem jest stworzenie większej liczby kolekcji odzieży dla graczy na całym świecie. Obie firmy wprowadzą na rynek limitowaną kolekcję kapsułową Razer | EVISU, która obejmie kultowe ubrania EVISU oraz nagradzane urządzenia peryferyjne Razera.







Ubrania Razer | EVISU

Zaprojektowana z myślą o graczach, kolekcja Razer | EVISU to trzyczęściowa odzież kapsułowa ozdobiona ikonicznymi motywami EVISU z gamingowymi akcentami. Żadna kolekcja EVISU nie jest kompletna bez tego, co stanowi kwintesencję marki – ciemnych, spranych dżinsów. Dżinsy Razer | EVISU o kroju marchewki (carrot) są wykonane z grubego, elastycznego dżinsu i ozdobione z tyłu wstawką EVISU’s Daicock z kamonem na jednym końcu i trójgłowym wężem Razera na drugim. Wszystko w kwaśnej zieleni Razera.



Niezbędny element wyposażenia graczy, czyli czarna bluza z kapturem Razer | EVISU jest zaprojektowana w modnym, swobodnym kroju i ozdobiona na przodzie głową japońskiego boga dobrobytu (Godhead) oraz słuchawkami BlackShark V2 X. Z tyłu bluzy znalazł się charakterystyczny dla EVISU tekst "Before Anyone Did Anything EVISU Did Everything”. W kolekcji Razer | EVISU znajdzie się również koszulka w kolorze czarnym z ikonicznym logo mewy EVISU z przodu i motywem Daicock z tyłu, wyjątkowych dla tej kolekcji.



Urządzenia peryferyjne do gier Razer | EVISU

Wisienką na torcie dla fanów Razera i EVISU będzie kolekcja uwielbianych przez fanów urządzeń peryferyjnych do gier, które zostały zaprojektowane wspólnie przez obie marki. W jej skład wejdą ultralekka myszka bezprzewodowa Razer Orochi V2, podkładka Razer Gigantus V2 - Large oraz klawiatura mechaniczna Razer BlackWidow V3.



Zainspirowane dżinsowym dziedzictwem EVISU, każde urządzenie peryferyjne będzie ozdobione wytłoczonym przez Razera hasłem charakterystycznym dla EVISU i będzie naśladować efekt dżinsu. Kolekcja Razer EVISU będzie dostępna wyłącznie na Razer.com, oficjalnej stronie internetowej EVISU oraz w sklepach na całym świecie. Kolekcja będzie dostępna w sprzedaży od 25 lutego, godz. 3:00 CET do wyczerpania zapasów.



CENA I DOSTĘPNOŚĆ

Razer | EVISU T-shirt z nadrukiem Daicock - 160 €uro sugerowana cena detaliczna

Razer | EVISU Godhead bluza z kapturem- 360 €uro sugerowana cena detaliczna

Razer | EVISU spodnie dżinsowe (carrot-fit) z nadrukiem Daicock #2017 - 550 €uro sugerowana cena detaliczna

Razer | EVISU Orochi V2 - 120 €uro sugerowana cena detaliczna

Razer | EVISU Gigantus V2 Large - 60 €uro sugerowana cena detaliczna

Razer | EVISU BlackWidow V3 - 240 €uro sugerowana cena detaliczna



































Źródło: Info Prasowe / Razer