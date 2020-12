Razer ogłasza nową konfigurację modelu Blade 15 Base

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowy model Razer Blade 15 Base dziedziczy najwyższej jakości wzornictwo, z którego znane są laptopy Razer - aluminiową obudowę wykonaną w technologii CNC, matowe, czarnym i anodowane wykończenie oraz kultowe logo Razer zdobiące obudowę. Tak jak w każdym laptopie Razer Blade, klawiatura jest podświetlana przez system Chroma RGB i można ją dowolnie personalizować za pomocą 16.8 miliona kolorów. W celu zapewnienia najbardziej immersyjnych wrażeń dźwiękowych, po bokach klawiatury umieszczono skierowane w górę głośniki, zasilane przez THX Spatial Audio. Technologia ta daje dostęp korektora dźwiękowego oraz do wielu różnorodnych profili audio skonfigurowanych pod kątem grania, słuchania muzyki, oglądania filmów czy rozmów.







Aby odpowiednio połączyć funkcje z formą, nowy model Blade 15 Base jest wyposażony w 16 GB pamięci RAM DDR4 do obsługi pracy wielozadaniowej, procesor Intel Core i7-10750H do szybkiej obsługi wszystkich zadań oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti do generowania wielu klatek w najnowszych grach. Aby w pełni wykorzystać możliwości potężnych komponentów, model Blade 15 Base jest wyposażony w wyświetlacz 120 Hz otoczony ultracienkimi ramkami i wyposażony w kamerę internetową HD, idealną do pracy i zabawy.



Sugerowana cena detaliczna - 1599.99 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / Razer