realme 7i oraz 7 5G - od 10 grudnia w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

realme uzupełnia ofertę znakomicie przyjętych na polskim rynku smartfonów serii 7. Już 10 grudnia o godzinie 13:00 zaprezentowane zostaną realme 7i oraz realme 7 5G. Towarzyszyć im będą nowe akcesoria – zegarek realme Watch S oraz słuchawki Buds Air Pro. realme 7i stworzony został z myślą o ludziach, którzy z ładowarką lubią się spotykać jedynie przy specjalnych okazjach. Najlepiej tak rzadko, jak to tylko możliwe. Smartfon wyróżnia ogromna bateria 6000 mAh z funkcją power banku oraz ładowaniem 18 W. realme 7i pozwoli na oderwanie się od ściany na znacznie dłużej - w trybie czuwania może wytrzymać nawet 45 dni.







Epicki zapas energii to nie wszystko. Model 7i zaoferuje również wydajność ośmiordzeniowego układu MediaTek Helio G85T, wspieranego przez 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci wewnętrznej. Ekran LCD IPS ma przekątną 6,5 cala. Smartfon zaoferuje również potrójny aparat 48 MP z ultraszerokokątnym obiektywem 8 MP oraz makro 2 MP. Zestaw uzupełnia przednie oczko do selfie – matryca 8 MP. realme 7i będzie najbardziej przystępnym modelem z serii 7. Jego cena oraz dostępność zostaną ujawniona w dniu premiery.



Idea stojąca za realme 7 5G to połączenie wyjątkowej wydajności nowego procesora MediaTek Dimensity 800U 5G z pełnym wsparciem dla ultraszybkiej komunikacji 5G. Również w trybie dual 5G SIM, gdzie obie karty abonenckie mogą obsługiwać ten przyszłościowy standard. Smartfon osiąga 340 000 punktów w benchmarku AnTuTu – najwięcej ze wszystkich modeli serii 7. Jednocześnie to jeden z najlepszych wyników dla smartfonów ze średniej półki.



Smartfon trafi na polski rynek w wariancie 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Pod maską znajdzie się również pojemna bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem Dart Charge 30 W. Specyfikację uzupełnia moduł fotograficzny znany z realme 7, czyli poczwórny aparat 48 MP oparty na matrycy Samsunga, z ultraszerokokątnym oczkiem 8 MP oraz wsparciem ze strony 2 MP obiektywu B&W oraz 2 MP makro. Przedni aparat wyposażono w matrycę 16 MP.



Cena modelu realme 7 5G zostanie ujawniona w dniu premiery, ale w kategorii smartfonów obsługujących nowy standard komunikacji, będzie on niezwykle korzystna.



Wraz z nowymi smartfonami do Polski trafi smartwatch z okrągłym ekranem AMOLED – realme Watch S. Zaoferuje on 16 trybów sportowych, wodoodporność w standardzie IP68 oraz baterię, która pozwoli korzystać z urządzenia do 15 dni na jednym ładowaniu.



Premierę produktową zamknie wprowadzenie na nasz rynek nowej generacji słuchawek bezprzewodowych. Realme Buds Air Pro z funkcją ANC (Active Noise Cancellation) oparte zostały na nowym chipie S1. Dzięki temu zaoferują nie tylko bardzo dobre parametry aktywnej redukcji szumów, ale także długi czas pracy na baterii – nawet do 25 godzin słuchania muzyki.



























Źródło: Info Prasowe / realme