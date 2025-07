Razer prezentuje - Thunderbolt 5 Dock i obudowa Core X V2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił dziś premierę dwóch zaawansowanych akcesoriów do komputerów PC, wykorzystujących nową technologię Thunderbolt 5: stacji dokującej Razer Thunderbolt 5 Dock oraz obudowy Razer Core X V2. Nowe urządzenia zaprojektowano z myślą o zwiększeniu możliwości połączeń oraz obsłudze zewnętrznych kart graficznych. Oferują one większą przepustowość danych, szerokie możliwości wyświetlania obrazu i elastyczną konfiguracje — zarówno do pracy, jak i rozrywki. Thunderbolt 5 ustanawia nowy standard szybkiej łączności, oferując transfer danych z prędkością do 120 Gb/s, czyli prawie 12 razy szybciej niż USB 3.0. Technologia ta zapewnia płynne działanie urządzeń peryferyjnych, błyskawiczny dostęp do pamięci masowej oraz możliwość jednoczesnej obsługi wielu ekranów 4K.







Razer Thunderbolt 5 Dock – prostszy dostęp do ultraszybkiej przestrzeni dyskowej

Stacja dokująca Thunderbolt 5 od Razera została zaprojektowana, by sprostać wymaganiom zarówno podczas pracy jak i grania. Obsługuje trzy ekrany 4K, umożliwia ultraszybki transfer danych i posiada zintegrowane gniazdo na pamięć masową. Urządzenie pozwala twórcom pracującym z dużymi plikami oraz graczom zorganizować stanowisko pracy w jednym miejscu. Dzięki funkcji Thunderbolt Share, użytkownicy mogą łatwo przenosić pliki między komputerami i sterować kilkoma maszynami za pomocą jednego zestawu peryferiów.



Najważniejsze cechy:

- Obsługa trzech ekranów 4K w 120 Hz – zapewnia płynne, wciągające efekty wizualne zarówno do pracy, jak i rozrywki.

- Przepustowość Thunderbolt 5 – prędkość przesyłu do 120 Gb/s zapewnia minimalne opóźnienia.

- Pamięć i udostępnianie – obsługuje do 8 TB pamięci SSD, błyskawiczny dostęp do plików, funkcja Thunderbolt Share umożliwia dzielenie się danymi i sterowanie kilkoma komputerami (działa jak przełącznik KVM).

- 1 port dla każdego urządzenia – jeden kabel Thunderbolt 5 oferuje łączność typu 11-w-1: dla monitorów, urządzeń peryferyjnych, dysków zewnętrznych, klawiatur czy myszy.

- Obsługuje starsze i nowe urządzenia.

- Zasilanie laptopa – zasilacz 250 W zapewnia nawet 140 W mocy dla podłączonych laptopów.



Razer Core X V2 – kiedy mobilność spotyka moc PC

- Razer Core X V2 to nowoczesna zewnętrzna obudowa zaprojektowana z myślą o dostarczaniu mocy klasy PC dla laptopów i urządzeń przenośnych obsługujących Thunderbolt 4, Thunderbolt 5 oraz wybranych urządzeń z USB4.

- Urządzenie obsługuje pełnowymiarowe karty graficzne PCIe oraz standardowe zasilacze ATX, co pozwala użytkownikom z łatwością zainstalować najnowsze GPU od NVIDIA GeForce lub AMD Radeon. Dzięki dwukrotnie szybszej przepustowości względem Thunderbolt 4, możliwa jest błyskawiczna transmisja danych, stabilna wydajność w grach oraz podczas pracy kreatywnej.

- Instalacja jest szybka i intuicyjna — desktopowa moc dosłownie w kilka minut. Obudowa wykonana ze stali, posiada wentylację oraz automatycznie regulowany wentylator 120 mm. - Zaawansowani użytkownicy mogą dostosować krzywe pracy wentylatora za pomocą oprogramowania Razer Synapse.

- Jeden kabel Thunderbolt 5 wystarczy, aby połączyć obudowę z komputerem i cieszyć się pełną mocą GPU oraz ładowaniem laptopa z mocą do 140 W.



Cena i dostępność

Wszystkie modele wkrótce będą dostępne na Razer.com, w sklepach RazerStore i u wybranych partnerów w poniższych cenach:

Razer Thunderbolt 5 Dock – Chroma - 449.99 EURO,

Razer Thunderbolt 5 Dock – Mercury White - 439.99 EURO

Razer Core X V2 - 389.99 EURO































źródło: Info Prasowe - Razer