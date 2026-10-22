Razer prezentuje Kraken Kitty V3

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer zaprezentował model Razer Kraken Kitty V3 Wired – przewodowy zestaw słuchawkowy RGB stworzony z myślą o streamerach pragnących wyeksponować swój styl oraz jeszcze mocniej zaangażować społeczność. Bazując na dorobku kultowej linii Kraken Kitty, nowość stawia w centrum uwagi charakterystyczne kocie uszy oraz muszle reagujące na transmisję na żywo za sprawą podświetlenia Razer Chroma RGB, dopełnione kardioidalnym mikrofonem Razer HyperClear oraz głębokim, przestrzennym dźwiękiem. Dzięki łączności typu plug-and-play przez port USB-C z kompatybilnymi komputerami PC oraz urządzeniami mobilnymi, twórcy mogą błyskawicznie podłączyć sprzęt i rozpocząć transmisję w zaledwie kilka sekund. Hybrydowe nauszniki z tkaniny i skóry ekologicznej gwarantują długotrwały komfort oraz skuteczną pasywną izolację szumów, pozwalając streamerom zachować pełne skupienie podczas wielogodzinnych sesji gamingowych, transmisji na żywo i bezpośrednich rozmów z widzami.







Spersonalizowany styl na streamie i poza nim

Kraken Kitty V3 powstał jako wyjątkowy zestaw do wyrażania własnej tożsamości. Dzięki palecie 16.8 miliona kolorów obsługiwanej przez technologię Razer Chroma RGB, twórcy mogą w pełni dopasować podświetlenie uszu i muszli, perfekcyjnie odzwierciedlając swoją osobowość, estetykę czy wizerunek sceniczny. Za pośrednictwem aplikacji Razer Streamer Companion efekty świetlne można zsynchronizować z alertami, emotkami i aktywnością na czacie, zamieniając interakcje z widownią w dynamiczne, wizualne widowisko tworzone wspólnie ze społecznością. Podłączając zintegrowany kabel USB-C do powerbanka, użytkownicy mogą cieszyć się pełnym blaskiem podświetlenia RGB podczas eventów, spotkań cosplayowych oraz imprez plenerowych. Trzy wbudowane profile świetlne umożliwiają wygodną zmianę kolorów i animacji w biegu, ułatwiając dopasowanie stylistyki słuchawek do wybranej postaci, stroju, nastroju bądź konkretnej chwili.



Czysty głos i wciągający dźwięk

Zaprojektowany specjalnie pod kątem streamingu mikrofon kardioidalny Razer HyperClear kładzie nacisk na wyraźne przechwytywanie mowy przy jednoczesnym tłumieniu hałasów z otoczenia, dbając o to, by twórcy byli doskonale słyszani podczas transmisji, rozmów głosowych oraz interakcji z fanami. W połączeniu z 40-milimetrowymi przetwornikami Razer TriForce – autorską, trzyczęściową membraną opracowaną z myślą o czystszym i bardziej szczegółowym audio – słuchawki zapewniają znakomitą separację pasm, ułatwiając bezbłędne odróżnienie sygnałów w grze od czatu głosowego i podkładu muzycznego. Z kolei system dźwięku przestrzennego 7.1 Surround Sound zapewnia precyzyjną lokalizację źródeł dźwięku, gwarantując jeszcze bardziej realistyczne i wciągające wrażenia z rozgrywki.



Cena i dostępność

Razer Kraken Kitty V3

Sugerowana cena detaliczna: 99.99 USD / 109.99 EURO. Sprzęt jest już dostępny na Razer.com, w salonach stacjonarnych RazerStore oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie.

















źródło: Info Prasowe - Razer