Razer prezentuje Viper V4 Pro i Gigantus V2 Pro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Razer prezentuje Razer Viper V4 Pro oraz Razer Gigantus V2 Pro — duet zaprojektowany z jedną myślą: zapewnić realną przewagę tam, gdzie inni widzą tylko detale. To kolejna generacja sprzętu esportowego od marki numer jeden wśród profesjonalnych graczy. W świecie, gdzie o zwycięstwie decydują ułamki sekund, ten zestaw nie tylko dotrzymuje kroku — on wyznacza tempo. Viper V4 Pro wynosi legendę na nowy poziom — jeszcze lżejszy, jeszcze szybszy, jeszcze bardziej precyzyjny. Gigantus V2 Pro z kolei daje graczom coś więcej niż powierzchnię — daje wybór, dzięki pięciu wariantom szybkości, które pozwalają „ustawić” grę dokładnie pod siebie.







Dopracowane przez najlepszych. Stworzone, by wygrywać

Lee „Faker” Sang-Hyeok i Nikola „NiKo” Kovač — nazwiska, które definiują esport — współtworzyli to, co dziś trafia w ręce graczy. Na najwyższym poziomie nie ma miejsca na przypadek. Każdy ruch, każdy klik, każda decyzja musi być powtarzalna. Linia Viper od lat jest fundamentem profesjonalnej sceny. Gigantus — synonimem stabilności i kontroli. Razem tworzą konfigurację, która nie tylko odpowiada na tempo współczesnych gier — ona je wyprzedza.



Razer Viper V4 Pro: ewolucja, którą czuć w dłoni

Zbudowana na fundamencie dominacji modelu Viper V3 Pro — najczęściej wybieranej myszy przez profesjonalistów — nowa odsłona idzie o krok dalej. To nie jest tylko ulepszenie. To precyzyjnie dopracowane narzędzie zwycięstwa. Zaprojektowana pod chwyty claw i fingertip, skupia się na tym, co naprawdę wygrywa mecze: minimalnym opóźnieniu, perfekcyjnym śledzeniu i absolutnej spójności działania.



Szybkość, która wyprzedza reakcję

Razer HyperSpeed Wireless Gen-2 | prawdziwe 8000 Hz

To nie jest kolejny krok. To skok. Opóźnienia na poziomie 0,204 ms dla kliknięć i 0.36 ms dla ruchu redefiniują standardy. Pełne 8000 Hz — bez względu na tryb. Jeszcze większa efektywność energetyczna oznacza nawet 180 godzin pracy. Więcej gry. Mniej przerw.



Razer Focus Pro 50K Optical Sensor Gen-3

Precyzja nowej generacji: do 50 000 DPI, 930 IPS i 90 G przyspieszenia. Nowością jest technologia Frame Sync — pierwsze rozwiązanie synchronizujące pracę sensora z cyklem odczytu myszy, co minimalizuje opóźnienia i poprawia responsywność.



Sensor oferuje również zaawansowane funkcje, takie jak:

- Dynamic Sensitivity

- Mouse Rotation

- Regulacja co 1 DPI

- Sensitivity Matcher

- Asymmetric Cut-Off (26 poziomów)

- Smart Tracking



Razer Optical Scroll Wheel

Scroll optyczny zoptymalizowany pod esport — aż 3.3 razy bardziej niezawodny niż tradycyjne rozwiązania mechaniczne.

Razer Optical Mouse Switches Gen-4

Nowa architektura przełączników zapewnia błyskawiczną reakcję i żywotność do 100 milionów kliknięć, eliminując problem podwójnych kliknięć.

Ultralekka konstrukcja

Około 49 g (czarna) i 50 g (biała) — o 9% lżejsza niż poprzednik. Mimo redukcji wagi zachowuje solidność i stabilność.

Gotowa do gry od razu

Nowy dongle z diodą LED zapewnia stabilne połączenie, a Razer Synapse Web umożliwia konfigurację bez instalacji oprogramowania.







Razer Gigantus V2 Pro: precyzja dla każdego stylu gry

Gigantus V2 Pro to najnowsza odsłona serii, oferująca pięć poziomów szybkości i dopasowaną do nich twardość pianki.

To najbardziej kompletna podkładka, jakiej używałem. Dlatego wybrałem ją do swojej kolekcji” — mówi Nikola „NiKo” Kovač.



Stworzona dla profesjonalistów, dopasowana do każdego

Pięć wariantów powierzchni:

Max Control – maksymalna kontrola i precyzja

Control – stabilne mikro-ruchy

Balance – uniwersalny balans

Speed – szybkie ruchy

Max Speed – ekstremalna szybkość



Razer GlideCore Foam

Każdy wariant ma dopasowaną piankę — od miękkiej i kontrolowanej po twardszą i szybszą.



Zoptymalizowana pod sensory optyczne

Testowana laboratoryjnie dla idealnego śledzenia ruchu.



Gotowa na turnieje i podróże

Wytrzymałe obszycie, antypoślizgowa podstawa i możliwość zwijania bez odkształceń.





Kompletny zestaw, nie tylko gadżet

Razer Viper V4 Pro i Gigantus V2 Pro tworzą pełny ekosystem — od myszy, przez powierzchnię, po konfigurację. To nie tylko szybkość, ale przede wszystkim spójność i kontrola.To kolejny krok Razer w kierunku sprzętu tworzonego wspólnie z profesjonalistami — takiego, który zamienia trening w powtarzalne zwycięstwa na największych scenach świata.



CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Razer Viper V4 Pro - 769 PLN (159,99 USD) - Dostępna od teraz

Razer Gigantus V2 Pro – Large - 49.99 USD / 59.99 €

Dostępna od teraz (Wersja Max Speed dostępna w późniejszym terminie).



































źródło: Info Prasowe / Razer