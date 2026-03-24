Razer prezentuje Viper V4 Pro i Gigantus V2 Pro
Razer prezentuje Razer Viper V4 Pro oraz Razer Gigantus V2 Pro — duet zaprojektowany z jedną myślą: zapewnić realną przewagę tam, gdzie inni widzą tylko detale. To kolejna generacja sprzętu esportowego od marki numer jeden wśród profesjonalnych graczy. W świecie, gdzie o zwycięstwie decydują ułamki sekund, ten zestaw nie tylko dotrzymuje kroku — on wyznacza tempo. Viper V4 Pro wynosi legendę na nowy poziom — jeszcze lżejszy, jeszcze szybszy, jeszcze bardziej precyzyjny. Gigantus V2 Pro z kolei daje graczom coś więcej niż powierzchnię — daje wybór, dzięki pięciu wariantom szybkości, które pozwalają „ustawić” grę dokładnie pod siebie.
Dopracowane przez najlepszych. Stworzone, by wygrywać
Lee „Faker” Sang-Hyeok i Nikola „NiKo” Kovač — nazwiska, które definiują esport — współtworzyli to, co dziś trafia w ręce graczy. Na najwyższym poziomie nie ma miejsca na przypadek. Każdy ruch, każdy klik, każda decyzja musi być powtarzalna. Linia Viper od lat jest fundamentem profesjonalnej sceny. Gigantus — synonimem stabilności i kontroli. Razem tworzą konfigurację, która nie tylko odpowiada na tempo współczesnych gier — ona je wyprzedza.
Razer Viper V4 Pro: ewolucja, którą czuć w dłoni
Zbudowana na fundamencie dominacji modelu Viper V3 Pro — najczęściej wybieranej myszy przez profesjonalistów — nowa odsłona idzie o krok dalej. To nie jest tylko ulepszenie. To precyzyjnie dopracowane narzędzie zwycięstwa. Zaprojektowana pod chwyty claw i fingertip, skupia się na tym, co naprawdę wygrywa mecze: minimalnym opóźnieniu, perfekcyjnym śledzeniu i absolutnej spójności działania.
Szybkość, która wyprzedza reakcję
Razer HyperSpeed Wireless Gen-2 | prawdziwe 8000 Hz
To nie jest kolejny krok. To skok. Opóźnienia na poziomie 0,204 ms dla kliknięć i 0.36 ms dla ruchu redefiniują standardy. Pełne 8000 Hz — bez względu na tryb. Jeszcze większa efektywność energetyczna oznacza nawet 180 godzin pracy. Więcej gry. Mniej przerw.
Razer Focus Pro 50K Optical Sensor Gen-3
Precyzja nowej generacji: do 50 000 DPI, 930 IPS i 90 G przyspieszenia. Nowością jest technologia Frame Sync — pierwsze rozwiązanie synchronizujące pracę sensora z cyklem odczytu myszy, co minimalizuje opóźnienia i poprawia responsywność.
Sensor oferuje również zaawansowane funkcje, takie jak:
- Dynamic Sensitivity
- Mouse Rotation
- Regulacja co 1 DPI
- Sensitivity Matcher
- Asymmetric Cut-Off (26 poziomów)
- Smart Tracking
Razer Optical Scroll Wheel
Scroll optyczny zoptymalizowany pod esport — aż 3.3 razy bardziej niezawodny niż tradycyjne rozwiązania mechaniczne.
Razer Optical Mouse Switches Gen-4
Nowa architektura przełączników zapewnia błyskawiczną reakcję i żywotność do 100 milionów kliknięć, eliminując problem podwójnych kliknięć.
Ultralekka konstrukcja
Około 49 g (czarna) i 50 g (biała) — o 9% lżejsza niż poprzednik. Mimo redukcji wagi zachowuje solidność i stabilność.
Gotowa do gry od razu
Nowy dongle z diodą LED zapewnia stabilne połączenie, a Razer Synapse Web umożliwia konfigurację bez instalacji oprogramowania.
Razer Gigantus V2 Pro: precyzja dla każdego stylu gry
Gigantus V2 Pro to najnowsza odsłona serii, oferująca pięć poziomów szybkości i dopasowaną do nich twardość pianki.
To najbardziej kompletna podkładka, jakiej używałem. Dlatego wybrałem ją do swojej kolekcji” — mówi Nikola „NiKo” Kovač.
Stworzona dla profesjonalistów, dopasowana do każdego
Pięć wariantów powierzchni:
Max Control – maksymalna kontrola i precyzja
Control – stabilne mikro-ruchy
Balance – uniwersalny balans
Speed – szybkie ruchy
Max Speed – ekstremalna szybkość
Razer GlideCore Foam
Każdy wariant ma dopasowaną piankę — od miękkiej i kontrolowanej po twardszą i szybszą.
Zoptymalizowana pod sensory optyczne
Testowana laboratoryjnie dla idealnego śledzenia ruchu.
Gotowa na turnieje i podróże
Wytrzymałe obszycie, antypoślizgowa podstawa i możliwość zwijania bez odkształceń.
Kompletny zestaw, nie tylko gadżet
Razer Viper V4 Pro i Gigantus V2 Pro tworzą pełny ekosystem — od myszy, przez powierzchnię, po konfigurację. To nie tylko szybkość, ale przede wszystkim spójność i kontrola.To kolejny krok Razer w kierunku sprzętu tworzonego wspólnie z profesjonalistami — takiego, który zamienia trening w powtarzalne zwycięstwa na największych scenach świata.
CENY I DOSTĘPNOŚĆ
Razer Viper V4 Pro - 769 PLN (159,99 USD) - Dostępna od teraz
Razer Gigantus V2 Pro – Large - 49.99 USD / 59.99 €
Dostępna od teraz (Wersja Max Speed dostępna w późniejszym terminie).