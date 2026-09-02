Razer prezentuje kieszonkowy kontroler Razer Prio!

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer zaprezentował Razer Prio – ultra-mobilny, składany kontroler do gier ze złączem USB-C, zaprojektowany z myślą o smartfonach iPhone i Android. Stworzony, by zamieniać codzienne bezczynne chwile – od przestojów w dojazdach po przerwy między zajęciami – w pełnoprawne sesje gamingowe o jakości konsolowej, Prio oferuje pełnowymiarowe sterowanie w mieszczącej się w dłoni formie, która wsunie się do każdej kieszeni. Jako pierwszy przedstawiciel nowej linii ultra-przenośnych kontrolerów mobilnych Razera, Razer Prio mieści pełnowymiarową, konsolową kontrolę w jedynej w swoim rodzaju składanej konstrukcji pasującej do kieszeni, zamieniając codzienne pauzy w prawdziwą grę.







Odblokuj przygodę w dowolnym miejscu

Stworzony z myślą o nieskazitelnej mobilności, mechanizm składania Prio wysuwa się z kieszeni i rozkłada jednym obrotowym ruchem. O wymiarach zbliżonych do karty kredytowej po złożeniu (107 mm × 67 mm × 23 mm) i wadze zaledwie 101 g, rozkłada się do pełnowymiarowego kontrolera obsługującego telefony o przekątnej do 7 cali, w tym iPhone’a 17 Pro Max i Samsunga Galaxy S26 Ultra. Prawdziwe gry zasługują na prawdziwe sterowanie. Razer Prio mieści kompletny układ przycisków, niskoprofilowe analogi, dotykowy 4-kierunkowy D-pad, przyciski akcji, bumpery oraz triggery w kieszonkowym towarzyszu podróży.



Sercem tego układu są precyzyjne, pojemnościowe gałki analogowe zaprojektowane tak, by zapobiegać efektowi dryfowania – co stanowi nowość w kontrolerach Razer. Bezdotykowy czujnik pojemnościowy odczytuje ruch z wysoką rozdzielczością bez fizycznych elementów podatnych na zużycie, dzięki czemu Twój cel pozostaje ostry i stabilny runda po rundzie, nawet podczas trzęsącej podróży. Bez parowania. Bez ładowania dodatkowej baterii. Razer Prio podłącza się bezpośrednio do telefonu przez złącze USB-C, zapewniając płynną reakcję o minimalnym opóźnieniu. Jego elastyczna konstrukcja pasuje do większości cienkich i średnich etui na telefony, dzięki czemu gracze mogą od razu wskoczyć do akcji bez zdejmowania obudowy.



Dyskretna i wszechstronna kontrola

Niezależnie od tego, czy jedziesz zatłoczonym autobusem, siedzisz w poczekalni, czy odpoczywasz między zajęciami, ciche, dotykowe przyciski Prio zapewniają czystą i responsywną odpowiedź, pozwalając graczom przenieść się do innego świata bez niepokojenia otoczenia. Razer Prio obsługuje zarówno smartfony iPhone (iOS 18), jak i system Android (Android 14 lub nowszy) w trybie gry lokalnej oraz streamingu poprzez Xbox Cloud Gaming, Steam Link, PS Remote Play i Razer PC Remote Play za pomocą aplikacji Razer Cortex Mobile i PC. Dedykowany przycisk Razer Cortex Mobile otwiera Twoją bibliotekę gier jednym dotknięciem – wystarczy uruchomić Razer Cortex Mobile, połączyć się z aplikacją Razer Cortex na PC i grać w ulubione tytuły z komputera bezpośrednio na urządzeniu mobilnym.



Czas na grę!

- Mobilność – unikalna, składana konstrukcja o wielkości karty kredytowej i wadze zaledwie 101 g, która rozkłada się obrotowym ruchem w pełnowymiarowy kontroler i mieści się w każdej kieszeni.

- Precyzja – pełny, konsolowy układ z pojemnościowymi gałkami analogowymi chroniącymi przed dryfowaniem, cichymi przyciskami dotykowymi i bezpośrednim łączem USB-C gwarantującym niskie opóźnienia.

- Kompatybilność – natychmiastowe działanie plug-and-play z systemami iOS (iOS 18) i Android (14 lub nowszy), gra lokalna lub streaming przez Xbox Cloud Gaming, Steam Link, PS Remote Play oraz Razer PC Remote Play z szybkim uruchamianiem gier za pomocą Razer Cortex Mobile.

- Od codziennych dojazdów po długie kolejki – Razer Prio zamienia ulotne chwile w czas na granie: pełnowymiarowa kontrola, kieszonkowa swoboda.



Cena i dostępność

Razer Prio - 109.99 € / 99.99 USD (sugerowana cena detaliczna). Dostępny już teraz na Razer.com, w salonach RazerStore oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie.































źródło: Info Prasowe / Razer