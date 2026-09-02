2026-09-02 12:14
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
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Razer prezentuje kieszonkowy kontroler Razer Prio!

Obrazek Razer prezentuje kieszonkowy kontroler Razer Prio!

Razer zaprezentował Razer Prio – ultra-mobilny, składany kontroler do gier ze złączem USB-C, zaprojektowany z myślą o smartfonach iPhone i Android. Stworzony, by zamieniać codzienne bezczynne chwile – od przestojów w dojazdach po przerwy między zajęciami – w pełnoprawne sesje gamingowe o jakości konsolowej, Prio oferuje pełnowymiarowe sterowanie w mieszczącej się w dłoni formie, która wsunie się do każdej kieszeni. Jako pierwszy przedstawiciel nowej linii ultra-przenośnych kontrolerów mobilnych Razera, Razer Prio mieści pełnowymiarową, konsolową kontrolę w jedynej w swoim rodzaju składanej konstrukcji pasującej do kieszeni, zamieniając codzienne pauzy w prawdziwą grę.



Odblokuj przygodę w dowolnym miejscu
Stworzony z myślą o nieskazitelnej mobilności, mechanizm składania Prio wysuwa się z kieszeni i rozkłada jednym obrotowym ruchem. O wymiarach zbliżonych do karty kredytowej po złożeniu (107 mm × 67 mm × 23 mm) i wadze zaledwie 101 g, rozkłada się do pełnowymiarowego kontrolera obsługującego telefony o przekątnej do 7 cali, w tym iPhone’a 17 Pro Max i Samsunga Galaxy S26 Ultra. Prawdziwe gry zasługują na prawdziwe sterowanie. Razer Prio mieści kompletny układ przycisków, niskoprofilowe analogi, dotykowy 4-kierunkowy D-pad, przyciski akcji, bumpery oraz triggery w kieszonkowym towarzyszu podróży.

Sercem tego układu są precyzyjne, pojemnościowe gałki analogowe zaprojektowane tak, by zapobiegać efektowi dryfowania – co stanowi nowość w kontrolerach Razer. Bezdotykowy czujnik pojemnościowy odczytuje ruch z wysoką rozdzielczością bez fizycznych elementów podatnych na zużycie, dzięki czemu Twój cel pozostaje ostry i stabilny runda po rundzie, nawet podczas trzęsącej podróży. Bez parowania. Bez ładowania dodatkowej baterii. Razer Prio podłącza się bezpośrednio do telefonu przez złącze USB-C, zapewniając płynną reakcję o minimalnym opóźnieniu. Jego elastyczna konstrukcja pasuje do większości cienkich i średnich etui na telefony, dzięki czemu gracze mogą od razu wskoczyć do akcji bez zdejmowania obudowy.

Dyskretna i wszechstronna kontrola
Niezależnie od tego, czy jedziesz zatłoczonym autobusem, siedzisz w poczekalni, czy odpoczywasz między zajęciami, ciche, dotykowe przyciski Prio zapewniają czystą i responsywną odpowiedź, pozwalając graczom przenieść się do innego świata bez niepokojenia otoczenia. Razer Prio obsługuje zarówno smartfony iPhone (iOS 18), jak i system Android (Android 14 lub nowszy) w trybie gry lokalnej oraz streamingu poprzez Xbox Cloud Gaming, Steam Link, PS Remote Play i Razer PC Remote Play za pomocą aplikacji Razer Cortex Mobile i PC. Dedykowany przycisk Razer Cortex Mobile otwiera Twoją bibliotekę gier jednym dotknięciem – wystarczy uruchomić Razer Cortex Mobile, połączyć się z aplikacją Razer Cortex na PC i grać w ulubione tytuły z komputera bezpośrednio na urządzeniu mobilnym.

Czas na grę!
- Mobilność – unikalna, składana konstrukcja o wielkości karty kredytowej i wadze zaledwie 101 g, która rozkłada się obrotowym ruchem w pełnowymiarowy kontroler i mieści się w każdej kieszeni.
- Precyzja – pełny, konsolowy układ z pojemnościowymi gałkami analogowymi chroniącymi przed dryfowaniem, cichymi przyciskami dotykowymi i bezpośrednim łączem USB-C gwarantującym niskie opóźnienia.
- Kompatybilność – natychmiastowe działanie plug-and-play z systemami iOS (iOS 18) i Android (14 lub nowszy), gra lokalna lub streaming przez Xbox Cloud Gaming, Steam Link, PS Remote Play oraz Razer PC Remote Play z szybkim uruchamianiem gier za pomocą Razer Cortex Mobile.
- Od codziennych dojazdów po długie kolejki – Razer Prio zamienia ulotne chwile w czas na granie: pełnowymiarowa kontrola, kieszonkowa swoboda.

Cena i dostępność
Razer Prio - 109.99 € / 99.99 USD (sugerowana cena detaliczna). Dostępny już teraz na Razer.com, w salonach RazerStore oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie.



Razer prezentuje kieszonkowy kontroler Razer Prio!

Razer prezentuje kieszonkowy kontroler Razer Prio!

Razer prezentuje kieszonkowy kontroler Razer Prio!

Razer prezentuje kieszonkowy kontroler Razer Prio!

Razer prezentuje kieszonkowy kontroler Razer Prio!

Razer prezentuje kieszonkowy kontroler Razer Prio!

źródło: Info Prasowe / Razer
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