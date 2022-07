Razer prezentuje klawiatury DeathStalker V2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer ogłosiła dzisiaj, że na rynek powraca słynna klawiatura DeathStalker w trzech nowych modelach - DeathStalker V2 Pro, DeathStalker V2 Pro Tenkeyless i DeathStalker V2. Cała linia charakteryzuje się elegancką i niskoprofilową stylistyką. Dlatego klawiatury DeathStalker V2 będą idealne dla graczy, dla których ważny jest brak bałaganu na biurku. Linia DeathStalker V2 to przede wszystkim wysoka wydajność, osiągalna za pośrednictwem dwóch wariantów niskoprofilowych optycznych przełączników - liniowych lub z wyczuwalnym klikiem. Dodatkową wygodę użytkowania zapewnia smukła aluminiowa płyta górna o wysokiej wytrzymałości oraz laserowo wytrawione nasadki klawiszy pokryte ultratrwałą powłoką, która zapewnia jeszcze dłuższą żywotność.







Całkowicie nowe przełączniki optyczne Razer o niskim profilu

Każdy model linii DeathStalker V2 został wyposażony w nowe optyczne przełączniki Razera o niskim profilu, wykorzystujące wiązkę światła podczerwonego do rejestrowania naciśnięć klawiszy. Oznacza to, że klawiatura nie musi korzystać z funkcji debounce delay, która z pewnym opóźnieniem rejestruje wciśnięcia klawiszy, aby w ten sposób pozbyć się negatywnych skutków drgań. W konsekwencji daje to szybszą, bardziej responsywną klawiaturę do grania i lepsze oraz wyraźniejsze odczucia podczas pisania.



Niskoprofilowe przełączniki optyczne są dostępne w dwóch wariantach - liniowym i z wyczuwalnym klikiem. Przełącznik linowy ma punkt aktywacji wynoszący zaledwie 1,2 mm. Jego całkowity skok wynosi 2.8 mm a siła potrzebna do uruchomienia klawisza to tylko 45 gramów. W przypadku wariantu z wyczuwalnym klikiem punkt aktywacji wynosi 1.5 mm, z kliknięciem znajdującym się w tym samym punkcie, a pełny skok wynosi 2.8 mm przy sile aktywacji 50 gramów.



Dzięki mniejszej liczbie fizycznych styków, zmniejszających ogólne zużycie, przełączniki optyczne Razer Low-Profile zostały przetestowane pod kątem działania do 70 milionów naciśnięć, co daje liczbę przewyższającą konkurencyjne rozwiązania nawet o 40%. Oba typy przełączników są doskonale dostosowane do niskoprofilowej ergonomii serii DeathStalker V2. Ich smukła budowa pozwala na umieszczenie klawiszy niżej na płycie klawiatury, co zapewnia bardziej naturalną pozycję dłoni i nadgarstków. W rezultacie gracze doświadczą



Niskoprofilowe przełączniki optyczne zostały również wyposażone w laserowo wytrawiane klawisze z ultra trwałą powłoką zapewniającą najwyższą odporność na blaknięcie i zarysowania. Niezwykle wytrzymała powłoka sprawia, że klawisze pod względem wytrzymałości przewyższają nawet te wykonane z takich materiałów jak podwójnie PBT. Trwałość urządzenia dodatkowo zwiększono dzięki zastosowaniu górnej płyty wykonanej ze stopu aluminium 5052.



Wydajność i wszechstronność

DeathStalker V2 Pro i DeathStalker V2 Pro Tenkeyless korzystają, z opatentowanej przez firmę technologii bezprzewodowej Razer HyperSpeed Wireless - jednej z najszybszych i najbardziej niezawodnych obecnie technologii tego typu dla graczy. Wykorzystując kombinację zoptymalizowanych protokołów danych, ultraszybkiej częstotliwości radiowej oraz technologii Adaptive Frequency Technology (która skanuje dostępne częstotliwości, aby wykorzystać kanały wolne od zakłóceń), Razer HyperSpeed Wireless zapewnia szybkie, stabilne i niezawodne połączenie bezprzewodowe, na równi z tradycyjnymi połączeniami przewodowymi. Dzięki parowaniu wielu urządzeń, gracze mogą podłączyć zarówno DeathStalker V2 Pro, jak i kompatybilną mysz Razera do jednego klucza sprzętowego HyperSpeed Wireless dla większej swobody i wygody, przy jednoczesnym utrzymaniu opóźnień na minimalnym poziomie.



Ponadto, DeathStalker V2 Pro i DeathStalker V2 Pro Tenkeyless zostały również wyposażone w łączność Bluetooth 5.0, co daje użytkownikom elastyczność podczas łączenia się z maksymalnie 3 urządzeniami jednocześnie, bez potrzeby ponownego parowania urządzeń. Przełączanie się pomiędzy urządzeniami możliwe jest za pomocą jednego przycisku.



Żywotność baterii wynosi 40 godzin ciągłego użytkowania w przypadku DeathStalker V2 Pro i 50 godzin w przypadku DeathStalker V2 Pro Tenkeyless. Obie klawiatury są sprzedawane z odłączanym kablem typu C, służącym do ładowania lub zwykłego użytkowania urządzenia podczas ładowania. Dlatego też nawet najdłuższe maratony z grami nie muszą być wstrzymywane z powodu braku energii.



DeathStalker dla każdego

Seria DeathStalker V2 oferuje klawiatury dla każdego użytkownika. DeathStalker V2 Pro to w pełni funkcjonalna klawiatura bezprzewodowa dla użytkowników, którzy nie chcą używać kabli. Dla tych, którzy szukają minimalistycznej konfiguracji bez bałaganu na biurku lub którzy mają na nim niewiele miejsca idealnym rozwiązaniem będzie DeathStalker V2 Pro Tenkeyless. Urządzenie to zapewnia tą samą bezprzewodową funkcjonalność, szybkość i czas reakcji jak pełnowymiarowy DeathStalker V2 Pro. W wersji bez bloku numerycznego zachowano dla pełnej wygody użytkowania przycisk multimedialny oraz rolkę. DeathStalker V2 zapewnia graczom taką samą funkcjonalność i szybkość jak DeathStalker V2 Pro, ale bez łączności bezprzewodowej, zastąpionej odłączalnym połączeniem kablowym typu C.



Ponadto wszystkie klawiatury Razer DeathStalker V2 są w pełni kompatybilne z Razer Synapse 3, który pozwala na pełną personalizację urządzenia za pomocą 16.8 mln kolorów (dzięki Razer Chroma RGB), oraz są wyposażone w wbudowaną pamięć hybrydową do przechowywania ustawień użytkownika podczas korzystania z klawiatury poza domem.



Sugerowane ceny detaliczne klawiatur, wynoszą:

Razer DeathStalker V2 Pro - 249.99 Euro

Razer.com i autoryzowani sprzedawcy – 26 lipca 2022



Razer DeathStalker V2 Pro Tenkeyless - 219.99 Euro

Razer.com i autoryzowani sprzedawcy – III kwartał 2022



Razer DeathStalker V2 - 199.99 Euro

Razer.com i autoryzowani sprzedawcy – III kwartał 2022

































Źródło: Info Prasowe / Razer