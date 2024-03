Razer przedstawia najnowsze mikrofony serii Seiren

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer zaprezentowała dwa nowe mikrofony: Razer Seiren V3 Chroma i Seiren V3 Mini. Są one połączeniem kultowej estetyki Razera z najnowocześniejszą funkcjonalnością, dostosowaną do tego, aby stać się kluczowym elementem każdego stanowiska gamingowego, studia streamingowego lub przestrzeni do tworzenia treści. Razer Seiren V3 Chroma wyznacza nowy standard dla mikrofonów USB w świecie gier, łącząc nieskazitelną czystość dźwięku z wizualnie oszałamiającym podświetlaniem RGB. Dzięki funkcji Stream i Game Reactive Lighting dostarczanej przez Razer Chroma™ RGB, mikrofon, w zależności od zapotrzebowania, potrafi reagować na wydarzenia w grze, bądź alerty z transmisji za pomocą dynamicznych efektów.







Sercem Seiren V3 Chroma jest kapsuła o charakterystyce superkardioidalnej. Oznacza to, że mikrofon jest w stanie zarejestrować każdy niuans naszego głosu, a dodatkowo potrafi skutecznie zminimalizować powstające szumy. Bez względu na to, czy komunikujesz się ze swoją drużyną, czy rozmawiasz z widzami, Seiren V3 Chroma zapewnia, że każde słowo jest słyszane z krystaliczną czystością.



W Seiren V3 Chroma, czujnik Tap-to-Mute to coś więcej niż przycisk – to łatwe w obsłudze centrum kontroli. Za pomocą jednego dotknięcia użytkownicy mogą kontrolować wyjście audio, w tym wyciszać/wyłączać wyciszenie, regulować oświetlenie i cyfrowe wzmocnienie mikrofonu. Dodatkowo mają oni możliwość sprawdzenia poziomu monitorowania mikrofonu, a to wszystko możliwe jest dzięki wykorzystaniu podświetlenia RGB, zapewniając przy tym nieskazitelny dźwięk nawet podczas najbardziej intensywnych transmisji na żywo lub sesji gier.



Seiren V3 Mini opiera się na fundamencie swojego poprzednika, wprowadzając dodatkowe funkcje do swojej kompaktowej obudowy. Nowe rozwiązania obejmują: intuicyjny czujnik tap-to-mute ze wskaźnikiem LED, który zapewnia natychmiastową kontrolę i informacje zwrotne, wbudowane miksowanie dźwięku za pośrednictwem Razer Synapse oraz ulepszoną częstotliwość próbkowania bitów dla doskonałej wydajności audio. Dzięki tym funkcjom Seiren V3 Mini stanowi optymalne rozwiązanie dla streamerów i graczy poszukujących wysokiej jakości dźwięku bez nadmiernego rozmiaru.



Dla twórców i graczy hałas powstały w tle może być ciągłym wyzwaniem. Seiren V3 Mini z kapsułą o średnicy 14 mm jest dostosowany do wyraźnego oraz szczegółowego przechwytywania głosu, szczególnie skutecznego w wyższych zakresach częstotliwości. Superkardioidalna charakterystyka zastosowana w tym mikrofonie doskonale izoluje głos mówcy, zapewniając, że przechwytywany jest tylko zamierzony dźwięk. Dodanie czujnika Tap-to-Mute ze wskaźnikiem LED zapewnia natychmiastową kontrolę i informację zwrotną, co jest kluczową funkcją podczas transmisji na żywo lub podczas gorącej komunikacji w grze.



Cena i dostępność

Razer Seiren V3 Chroma $129.99 USD / €149.99 MSRP - około 650 PLN

Razer Seiren V3 Mini $59.99 USD / €59.99 MSRP - około 260 PLN

































Źródło: Info Prasowe - Razer