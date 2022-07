Razer przejmuje Interhaptics - przyspieszenie rozwoju ekosystemu haptyki

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer, wiodąca globalna marka lifestylowa dla graczy, ogłosiła nabycie 100 procent udziałów w firmie Go Touch VR SAS, znanej również jako Interhaptics, właściciela wiodącej platformy rozwoju technologii haptycznych przeznaczonych dla studiów gamingowych. Główna misją, założonej w 2017 roku firmy Interhaptics jest dostarczanie spójnych, realistycznych i wciągających rozwiązań haptycznych dla deweloperów gier na PC, konsole, urządzenia mobilne i dla rzeczywistości rozszerzonej (XR). Firma dąży do zapewnienia deweloperom niezbędnych narzędzi gwarantujących jakość, szybkość zastosowań i rozwoju oraz dających łatwe możliwości wdrożeń międzyplatformowych.







Razer od zawsze znajduje się na czele rozwoju technologii, tworząc innowacyjne produkty, które zapewniają graczom najbardziej wciągające wrażenia w grach. Już w słuchawkach Nari Ultimate z 2018 r., Razer pokazał światu swoją autorską technologię HyperSense, demonstrując, jak haptyka o wysokiej jakości może zapewniać pogłębione wrażenia podczas rozgrywki czy słuchania muzyki. Ostatnio technologia została zastosowana w słuchawkach Kraken V3 HyperSense i Kraken V3 Pro HyperSense. Dzięki przejęciu Interhaptics, Razer jest teraz przygotowany do wdrożenia HyperSense do większej liczby produktów oraz do budowania ekosystemu haptycznego wraz ze studiami gamingowymi na wielu platformach.



Po przejęciu przez Razer, założyciel i CEO Interhaptics, Eric Vezzoli, dołączy do Razera jako Associate Director of Haptics. Interhaptics pozostanie niezależną jednostką, ale będzie ściśle zintegrowana z ekosystemem Razera.















Źródło: Info Prasowe / Razer