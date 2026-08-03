Razer przejmuje StreamElements

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił, że przejał aktywa StreamElements, największej opartej na chmurze platformy dla streamerów na żywo, od Live Momentum Ltd, dawnej spółki holdingowej zarządzającej biznesem StreamElements. Ruch ten jest częścią długoterminowego zobowiązania Razera do budowy solidniejszego ekosystemu dla twórców treści, który obejmuje sprzęt, oprogramowanie oraz możliwości partnerskie, i wprowadza pod skrzydła Razera jeden z najczęściej używanych zestawów narzędzi dla twórców. Używany codziennie przez miliony twórców treści, StreamElements dostarcza narzędzia napędzające nowoczesny streaming na żywo, w tym niestandardowe nakładki, alerty na streamie, chatboty, strony do wpłacania napiwków oraz zarządzanie sponsoringiem.







Platforma ta stała się usługą definiującą kategorię dla streamerów na głównych platformach do transmisji na żywo, cenioną za głębię funkcji i podejście stawiające twórcę na pierwszym miejscu. Dla twórców to biznes jak zwykle. StreamElements będzie nadal działać, oferując te same narzędzia, funkcje i skupienie na twórcach, na których miliony polegają dzisiaj. Zgodnie z warunkami umowy kupna, Razer przejął praktycznie wszystkie aktywa wykorzystywane do prowadzenia działalności StreamElements, w tym prawa własności intelektualnej, dane platformy, know-how oraz dokumentację biznesową.



Razer odświeżył swój Program dla Twórców Treści (Content Creator Program) w 2024 roku, przyjmując dziesiątki tysięcy twórców i oferując im ekskluzywne korzyści, bezpośredni dostęp do pracowników Razera przez Discord oraz innowacyjne programy nagród za tworzenie treści. Włączenie StreamElements do swojej oferty wzmacnia pozycję Razera, pozwalając nie tylko na zachowanie dotychczasowej pracy StreamElements, ale także na pogłębienie wsparcia dla sieci twórców, którą Razer promuje od lat.



Naturalne dopasowanie

Przejęcie aktywów StreamElements jest naturalnym krokiem dla Razera. Oba zespoły od zawsze przyjmowały filozofię stawiania społeczności na pierwszym miejscu przy tworzeniu produktów, słuchając twórców, szybko wprowadzając iteracje i priorytetyzując długoterminowe zdrowie ekosystemu ponad krótkoterminowe zyski. Streamerzy i twórcy, którzy polegają dziś na StreamElements, mogą liczyć na nieprzerwaną ciągłość usług, a Razer będzie inwestować w stały rozwój i stabilność platformy.



"To dla nas naturalny krok naprzód. Twórcy treści i streamerzy na żywo są integralną częścią społeczności Razera i to od bardzo długiego czasu. StreamElements zbudowało coś, od czego miliony twórców zależą każdego dnia. Przyjęcie ich do rodziny Razer pozwala nam podwoić wysiłki w tym, co już robimy dla twórców; od sprzętu, na którym streamują, przez oprogramowanie napędzające ich kanały, po programy, które pomagają im się rozwijać. A my dopiero zaczynamy.” – powiedział Min-Liang Tan, współzałożyciel i dyrektor generalny firmy Razer.



Ochrona tego, co działa, budowanie tego, co nadejdzie

Razer jest teraz właścicielem i operatorem platformy StreamElements, ale sama platforma pozostaje niezmieniona. Twórcy mogą nadal korzystać z pełnego zestawu narzędzi StreamElements bez zakłóceń, a dotychczasowy zespół koncentruje się na planie rozwoju (roadmap), który społeczność już zna i ceni. System napiwków pozostaje w pełni w mocy, więc twórcy nadal otrzymują napiwki dokładnie tak, jak dzisiaj, a z czasem platforma ma stać się jeszcze bardziej atrakcyjna.



W ramach przejęcia Razer zobowiązuje się do zapewnienia pełnej ciągłości działalności, w tym bieżącej obsługi, wsparcia technicznego i operacji sponsoringowych. Twórcy korzystający ze StreamElements nie odczują żadnej przerwy w swojej codziennej pracy. Część wynagrodzenia wypłaconego Live Momentum Ltd. została przeznaczona na uregulowanie zaległych płatności należnych twórcom przed zamknięciem transakcji przejęcia, a firma Live Momentum Ltd. rozpoczęła dokonywanie tych płatności, aby roszczenia twórców były nadal honorowane. Live Momentum Ltd. zachowuje pełną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania sprzed finalizacji transakcji, w tym długi i pasywa związane z działalnością StreamElements, i pozostaje zobowiązana do ich uregulowania.



Z czasem Razer będzie badać możliwości głębszej integracji pomiędzy usługami StreamElements a sprzętem i oprogramowaniem Razera skierowanym do twórców, włączając w to Razer Chroma RGB, Razer Gold i Silver, Razer ID oraz szerszy ekosystem dla twórców Razer, aby odblokować dla streamerów nowe sposoby na angażowanie odbiorców, zarządzanie sponsoringiem i rozwój ich kanałów.



"Byłem fanem Razera odkąd pamiętam. Właściwie byli sponsorem mojej pierwszej drużyny e-sportowej, więc ta historia zatacza koło w sposób, który wciąż wydaje mi się nierealny. StreamElements nie mogło trafić w lepsze ręce. Razer rozumie, że twórcy są zakorzenieni w tej społeczności od lat i podziela tę samą obsesję na punkcie robienia wszystkiego jak należy. Dla naszego zespołu i dla milionów streamerów, którzy korzystają z naszych usług każdego miesiąca, to jest dokładnie właściwy krok naprzód.” – powiedział Or Perry, współzałożyciel i dyrektor generalny StreamElements Inc.



Jeden ekosystem, od sprzętu po usługi

Wraz z dołączeniem StreamElements do rodziny Razer, twórcy zyskają jaśniejszą, kompleksową ścieżkę w ramach jednego ekosystemu – od klawiatur, myszy, mikrofonów i sprzętu do przechwytywania, za pomocą którego tworzą, przez nakładki, alerty i narzędzia do monetyzacji napędzające ich transmisje, aż po programy partnerskie i systemy nagród, które pomagają im przekształcić swoje rzemiosło w karierę.











źródło: Info Prasowe - Razer