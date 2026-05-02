Razer redefiniuje immersję w świecie agenta 007

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłasza strategiczne partnerstwo z IO Interactive – wielokrotnie nagradzanym studiem odpowiedzialnym za kultową serię HITMAN – oraz Amazon MGM Studios. Celem współpracy jest dostarczenie jeszcze intensywniejszej immersji i precyzji w nadchodzącym tytule 007 First Light. 007 First Light to fabularna gra akcji i przygody, która opowiada zupełnie nową, odważnie reinterpretowaną historię początków Jamesa Bonda. Gracze wcielają się w 26-letniego Bonda – obiecującego, choć niepokornego członka załogi lotniczej Royal Navy, który zostaje zwerbowany do MI6 i próbuje zdobyć legendarny numer w nowo reaktywowanej sekcji 00.







W tym świecie technologie Razer Sensa HD Haptics oraz Razer Chroma RGB wychodzą poza ramy ekranu, przenosząc uniwersum Bonda wprost do zmysłów gracza. Dzięki dedykowanym integracjom każda decyzja, każda ucieczka o włos i każdy moment zawahania nabierają fizycznego wymiaru – takiego, który nie tylko widać, ale wręcz się czuje.



Instynkty Bonda ożywają

007 First Light zaprasza graczy do doświadczenia drogi Bonda w strukturach MI6, gdzie kluczowe są czujność, wyczucie czasu i zdecydowane działanie. Systemowa rozgrywka IO Interactive nagradza umiejętność czytania sytuacji, zarządzania ryzykiem i działania pod presją. Partnerstwo z Razer skupia się na przełożeniu tych momentów wysokiego napięcia na bogatszą warstwę sensoryczną – taką, która wspiera rozgrywkę, zamiast ją zagłuszać.



Na PC, Razer Sensa HD Haptics oferuje ponad 80 starannie opracowanych efektów haptycznych, precyzyjnie dopasowanych do sekwencji skradania i walki w 007 First Light. Strzał z pistoletu, ciche unieszkodliwienie przeciwnika, jazda na granicy możliwości podczas pościgu – każdy z tych momentów ma swój rytm i ciężar, które gracz dosłownie odczuwa. Informacja zwrotna płynie w tempie akcji, pozwalając wyczuć rosnące zagrożenie i presję, gdy sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli.Jednocześnie Razer Chroma RGB otwiera dostęp do ponad 80 dynamicznych efektów świetlnych, które reagują w czasie rzeczywistym na stan misji, alerty i zmiany w otoczeniu. Światło nie jest tu tylko dodatkiem – staje się językiem napięcia, który rozlewa się poza ekran i wciąga gracza jeszcze głębiej.



Te integracje są dostępne na wybranych urządzeniach Razer, zaprojektowanych tak, by pokazać, jak haptyka i światło współgrają z tempem i atmosferą gry.Razer Sensa HD Haptics ożywa m.in. dzięki urządzeniom takim jak zestaw słuchawkowy Razer Kraken V4 Pro, kontroler Razer Wolverine V3 Pro oraz haptyczna poduszka gamingowa Razer Freyja – wzmacniając każde uderzenie, każdy zwrot akcji i każdą chwilę, gdy stawka rośnie.



Z kolei Razer Chroma RGB rozszerza wizualny wymiar świata Bonda na urządzenia takie jak myszy Razer Basilisk V3 Pro 35K i Razer Cobra HyperSpeed, podkładka Razer Firefly V2 Pro, klawiatura Razer BlackWidow V4 Pro 75%, zestaw słuchawkowy Razer Kraken V4 oraz laptop Razer Blade 16 (2026) – budując atmosferę bez odciągania uwagi od samej rozgrywki.



Immersja z intencją, nie dla efektu

Współpraca ta wpisuje się w podejście Razer do tworzenia integracji bezpośrednio z wizją deweloperów – gdzie sprzęt nie jest dodatkiem, lecz integralną częścią doświadczenia. Zamiast po prostu zwiększać głośność eksplozji czy jasność efektów wizualnych, nacisk położono na precyzyjną, wysokiej jakości informację zwrotną, która wspiera skradanie się, eskalację napięcia i wagę decyzji. 007 First Light dołącza tym samym do szerokiego ekosystemu immersyjnego Razer, który obejmuje już ponad 100 tytułów z różnych gatunków – każdy z nich wykorzystuje dopasowane efekty, by podkreślić oryginalny charakter gry.



Nowoczesny Bond, nowoczesna immersja

Wraz z powrotem Jamesa Bonda do świata gier wideo w postaci nowej historii origin, partnerstwo Razer i IO Interactive pokazuje współczesne podejście do interaktywnego storytellingu – takie, w którym sprzęt i oprogramowanie powstają ramię w ramię od samego początku. Gracze nie tylko obserwują przemianę Bonda w agenta 00 – oni ją przeżywają. Ich zestawy Razer stają się narzędziem tej transformacji, dostrojonym do tej samej precyzji, kontroli i chłodnej determinacji, które definiują legendę 007.



007 First Light zadebiutuje 27 maja 2026 roku. Zamów grę w przedsprzedaży już teraz i odbierz darmową aktualizację do edycji deluxe, w tym 24-godzinny wcześniejszy dostęp (24-godzinny wcześniejszy dostęp dotyczy wyłącznie wersji cyfrowych).





























źródło: Info Prasowe - Razer