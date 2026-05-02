Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Motorola wprowadziła do swojej oferty smartfon motorola edge 70 pro, stworzony zgodnie z nową koncepcją projektową Collections by Motorola. Najnowszy model z serii edge wyróżnia się ciekawym wzornictwem, systemem czterech aparatów 50 Mpx oraz pojemną baterią z szybkim ładowaniem 90 W. Motorola edge 70 pro oferuje system czterech aparatów 50 Mpx (trzy w module głównym oraz aparat selfie), umożliwiający uzyskanie spójnej jakości zdjęć na każdym obiektywie. Główny aparat wykorzystuje matrycę Sony LYTIA 710 oraz wspiera funkcje AI, optyczną stabilizację obrazu (OIS) i szybkie wykrywanie ruchu. Kolory odwzorowywane są zgodnie z certyfikacją Pantone.







W edge 70 pro znajdziemy również teleobiektyw 50 Mpx z 3,5-krotnym zoomem optycznym oraz ultraszerokokątny aparat 50 Mpx o polu widzenia 122° i funkcji makro. Zestaw uzupełnia wysokiej jakości aparat selfie 50 Mpx z przysłoną f/1.9.



Wyświetlacz i wydajność

Motorola edge 70 pro ma 6,78-calowy ekran Extreme AMOLED o rozdzielczości Super HD (1.5K) i częstotliwości odświeżania do 144 Hz. Jasność sięgająca 5200 nitów zapewnia czytelność w każdych warunkach, a kalibracja Pantone gwarantuje naturalne kolory. Za dźwięk odpowiadają głośniki stereo z technologią Dolby Atmos. Smartfon napędza procesor MediaTek Dimensity 8500 Extreme (4 nm), oferujący wysoką wydajność i dobrą efektywność energetyczną. Wspierany jest przez 8 GB lub 12 GB pamięci LPDDR5X oraz zaawansowany system chłodzenia z komorą parową. Urządzenie będzie dostępne w wersjach z 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci wewnętrznej UFS 4.1. Smartfon działa pod kontrolą systemu Android 16 i oferuje funkcje moto ai, które usprawniają codzienne czynności. Polityka wsparcia obejmuje pięcioletnie aktualizacje zabezpieczeń (co dwa miesiące) oraz trzy kolejne wersje systemu Android.



Bateria 6500 mAh, szybkie ładowanie i trwałość

Pomimo smukłej konstrukcji smartfon oferuje krzemowo-węglową baterię o pojemności 6500 mAh, wspierającą ładowanie TurboPower 90 W oraz bezprzewodowe ładowanie 15 W. Urządzenie spełnia normy odporności IP68/IP69 oraz MIL-STD-810H, a ekran chroni szkło Corning Gorilla Glass 7i. Dodatkowo posiada certyfikat SGS potwierdzający niską emisję światła niebieskiego.



Collections by Motorola – smartfon dopasowany do użytkownika

Collections by Motorola to nowe podejście do wzornictwa, które łączy estetykę z indywidualnym stylem użytkownika. Smartfon dostępny jest nie tylko w zróżnicowanej kolorystyce Pantone – każdy wariant edge 70 pro inspirowany jest także różnymi materiałami:

• wykończenie inspirowane jedwabiem (Pantone Zinfandel) – gładkie i eleganckie;

• naturalne drewno (Pantone Chicory Coffee) – wyraźna struktura i ciepły charakter;

• wykończenie inspirowane wełną (Pantone Titan) – miękka, trójwymiarowa faktura;

• wykończenie z acetatu (Pantone Lily White) – unikalny wygląd każdego egzemplarza.

Smartfon ma od 7.19 do 7.34 mm grubości (zależnie od wykończenia) oraz cztery zakrzywione krawędzie, co poprawia jego ergonomię.



Motorola edge 70 pro w Polsce

Motorola edge 70 pro zadebiutuje w Polsce 19 maja i początkowo będzie dostępna w wersji 8/256 GB, w dwóch wariantach wykończenia: Pantone Zinfandel (bordowy) oraz Pantone Titan (granatowy). Rekomendowana cena detaliczna urządzenia wynosi 2599 PLN. Dostępność innych wariantów może zostać ogłoszona w późniejszym terminie.

























źródło: Info Prasowe - motorola