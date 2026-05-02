Razer AIKit - wyzwanie dla chmury

Razer ogłosił wydanie najnowszej wersji Razer AIKit. Jest to bezpłatny, open-source’owy zestaw narzędzi do rozwoju sztucznej inteligencji, dostępny do pobrania dla każdego programisty. Wprowadzona na targach CES 2026 aktualizacja znacząco wykracza poza procesy oparte wyłącznie na tekście. AIKit oferuje teraz natywne wsparcie dla modeli AI generujących obrazy, wideo i dźwięk, a także szerszą kompatybilność sprzętową, w tym z architekturami Arm64. Razer zrzucił też kurtynę z innej tajemnicy: to właśnie AIKit stał za kulisami Razer AVA Mini, kampanii na Prima Aprilis 2026, udowadniając, że te same narzędzia, w których deweloperzy działają lokalnie, potrafią udźwignąć potężne, globalne wdrożenia konsumenckie, i to przy drastycznym cięciu kosztów operacyjnych.







Jeden Płynny Workflow

Razer AIKit pozwala twórcom budować, odpalać i wdrażać zaawansowane modele sztucznej inteligencji prosto na ich własnym sprzęcie, omijając szerokim łukiem drogie subskrypcje chmurowe. Zestaw ten automatycznie ogarnia wykrywanie kart graficznych, ich konfigurację i wyciskanie z nich maksymalnej wydajności, co przekłada się na błyskawiczne iteracje, przewidywalne koszty i absolutną władzę nad danymi oraz środowiskiem wdrożeniowym. Wraz z najnowszą premierą, AIKit ewoluuje w rasowe, omni-modalne narzędzie deweloperskie AI, bezbłędnie obsługujące generowanie obrazów, wideo i modele audio za pomocą jednego, spójnego cyklu pracy. Wszystkie te ciężkie zadania śmigają lokalnie na obsługiwanym sprzęcie, w tym na naszych najnowszych laptopach z serii Blade, takich jak Blade 16 (2026) i Razer Blade 18 (2025), przenosząc potęgę generatywnej sztucznej inteligencji – która zazwyczaj pożera potężne zasoby chmurowe – bezpośrednio na twój lokalny sprzęt.



AIKit wspiera teraz modele do generowania obrazów, w tym Tongyi-MAI/Z-Image-Turbo oraz FLUX.2-klein-base-4B, dając deweloperom wolną rękę w prototypowaniu, testowaniu i wdrażaniu generatywnych cudów z wykorzystaniem tych samych narzędzi na każdym etapie – od radosnych eksperymentów po poważną produkcję. Narzędzie dorzuca do tego wsparcie dla architektury Arm64, obejmując maszyny zbudowane na najświeższych, profesjonalnych platformach AI od NVIDIA, takich jak NVIDIA DGX Spark, czy systemy napędzane przez superchipy NVIDIA Grace Hopper i NVIDIA Grace Blackwell. Ekipy działające na styku środowisk x86 i Arm mogą teraz płynnie wdrażać AIKit w całej swojej infrastrukturze bez konieczności wywracania do góry nogami swoich nawyków czy żmudnego przepisywania aplikacji na nowe platformy.



Napędzamy Razer AVA Mini na Globalną Skalę

W marcu 2026 roku Razer wypuścił w świat AVA Mini – trójwymiarowego, napędzanego sztuczną inteligencją zwierzaka, będącego urokliwym towarzyszem dla Razer AVA, flagowego asystenta biurkowego AI. Akcja zachęcała użytkowników do wgrywania zdjęć swoich prawdziwych pupili i otrzymywania unikalnych, spersonalizowanych postaci AVA Mini, generowanych dosłownie w kilka sekund. Razer mocno promował to doświadczenie we wszystkich swoich kanałach, nakręcając gigantyczne zaangażowanie tuż przed wielkim finałem kampanii na początku kwietnia.



Cały ten szał na generowanie obrazków był napędzany od A do Z przez Razer AIKit – ten sam zestaw narzędzi, na którym pracowali programiści, bez zająknięcia pociągnął żywe, masowe wdrożenie konsumenckie. Odpalenie darmowej kampanii z generowaniem obrazów na tak potężną skalę jest dość ciężkie, chmurowe API kasują od 0,03 do 0,15 USD za każdy wygenerowany obrazek. Aby ta akcja miała ręce i nogi w wymiarze masowym, Razer połączył siły z Akash Network – zdecentralizowaną giełdą kart graficznych. Wspólnie udostępnili AIKit po ich globalnej puli konsumenckich kart graficznych takich jak RTX 4090 i RTX 5090, wykorzystując do tego AkashML, ich zarządzaną usługę inferencji.



Kampania, która trwała od 31 marca do 4 kwietnia 2026 roku, dowiozła:

- Ponad 11 000 wygenerowanych obrazków.

- Kosmicznie krótki czas – średnio 3.24 sekundy na wyplucie gotowego obrazu od początku do końca procesu.

- Szczytową przepustowość rzędu 30 obrazków na minutę.

- Okrągłe zero ręcznych interwencji przez całe pięć dni trwania kampanii (system działał jak szwajcarski zegarek!)



Rozsyłając te same kontenery AIKit, których używano podczas dewelopmentu, po rozproszonej sieci GPU Akash, Razer zjechał z kosztami inferencji do 0,01 USD za obraz. To oznacza koszty niższe nawet do 15 razy w porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami w chmurze! Opublikowany dziś wspólnie przez Razer i Akash Network "whitepaper" obnaża wszystkie szczegóły – architekturę systemu, ekonomię przedsięwzięcia i inżynieryjne rozkminy stojące za tym wdrożeniem. Pełny dokument do zgłębienia znajdziecie pod adresem rzr.to/aikit-akash.



Dostępność w Akash Console

Razer AIKit wszedł właśnie na salony Akash Console – opartego na przeglądarce interfejsu Akash Network do odpalania i zarządzania aplikacjami bez konieczności bawienia się w mroczne komendy w terminalu. Daje to deweloperom i operatorom GPU gładki, przeglądarkowy sposób na przerzucanie obciążeń AIKit na zdecentralizowaną giełdę obliczeniową Akash, z wykorzystaniem tej samej, niezawodnej architektury wdrożeniowej, która pociągnęła kampanię AVA Mini.



Co Dalej?

Kampania Razer AVA Mini to tylko przedsmak tego, co AIKit potrafi stworzyć po opuszczeniu cieplarnianych, deweloperskich warunków. Nadchodzące aktualizacje dorzucą obsługę głosu i wideo, pozwalając twórcom budować interakcje sterowane mową i cykle pracy oparte na generowaniu materiałów wideo – a to wszystko w ramach tego samego, zunifikowanego doświadczenia AIKit. Będąc integralnym trybikiem szerszego ekosystemu deweloperskiego AI firmy Razer, AIKit stanowi kręgosłup i fundament oprogramowania do budowania, skalowania i wdrażania sztucznej inteligencji w modelu "local-first" na najróżniejszych urządzeniach i w różnych środowiskach.



AIKit już na was czeka na GitHubie, a w pakiecie dostajecie ciągłe wsparcie od inżynierów Razera i prężnie rosnącej globalnej społeczności deweloperów. Aby pobrać AIKit i zacząć zabawę, wbijajcie na razer.ai/AIKit.























źródło: Info Prasowe - Razer