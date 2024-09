RazerCon 2024 rozpali świat gier do zieloności

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

RazerCon, czyli najważniejsze cyfrowe wydarzenie poświęcone gamingowi, powraca po raz piąty. 28 września RazerCon będzie obfitował w ekscytujące premiery, ekskluzywne prezentacje i wgląd w najnowsze technologie od Razer. RazerCon 2024 to pokaz tego, jak gaming przekracza granice i promuje tętniącą życiem społeczność graczy. Celem tego wydarzenia jest budowanie i wspieranie wspólnoty wśród graczy. Jest to wyraz zaangażowania firmy Razer na rzecz fanów, przesuwania granic w grach i dostarczania niezrównanych wrażeń oddanej społeczności na całym świecie.







Podczas tego wydarzenia będzie miała miejsce prezentacja prowadzona przez Min-Liang, CEO i współzałożyciela Razer, na której, gracze mogą spodziewać się:

- Pierwszego spojrzenia na najnowszy sprzęt gamingowy Razer, z nowymi technologiami i zaskakującymi premierami produktów.

Zapowiedzi kluczowych produktów w ramach przygotowań do zbliżającej się 20. rocznicy istnienia marki.

- Prezentów i konkursów, w których widzowie będą mogli wziąć udział ,aby mieć szansę na wygranie urządzeń Razer oraz innych ekscytujących nagród.



RazerCon 2024 - ta jesień będzie bardzo gorąca!

- KIEDY?: 28 września, 10:00 PT / 19:00 CEST / 29 września, 1:00 SGT

- GDZIE?: RazerCon 2024 będzie transmitowany na żywo na oficjalnych kanałach Razera: Twitch, Facebook, YouTube.



Stworzony z myślą o społeczności graczy, tegoroczny RazerCon po raz kolejny będzie całkowicie neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla. Odpowiada to dążeniu Razer do osiągnięcia jego zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2030 roku.



Więcej szczegółów na temat harmonogramu streamingu zostanie ujawnionych wkrótce.











źródło: Info Prasowe - Razer