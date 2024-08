CORSAIR XENEON 34WQHD240-C QD-OLED

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR ogłosiła dziś wprowadzenie do sprzedaży monitora gamingowego XENEON 34WQHD240-C QD-OLED, który odznacza się żywymi kolorami, prawdziwą, głęboką czernią i zwiększoną jasnością, które składają się na spektakularny obraz. Elegancji smukły panel z matrycą WQHD o nowoczesnym wyglądzie w białym kolorze spełnia wymagania graczy i miłośników multimediów poszukujących jeszcze bardziej wciągających wrażeń, jak również twórców treści cyfrowych potrzebujących doskonałego odwzorowania kolorów. Model XENEON 34 QD-OLED jest wyposażony w najnowszy panel Samsung QD-OLED z 2024 roku, który zapewnia wciągający obraz na popularnym 34-calowym ekranie.







Zakrzywiony ekran 1800R o kinowym współczynniku kształtu 21:9 zapewnia szeroki kąt widzenia do gier, multimediów i pracy biurowej. Szczytowa jasność dochodząca do 1000 nitów i 99% pokrycie gamy kolorów DCI-P3 pozwalają dostrzec najdrobniejsze szczegóły obrazu zarówno w najjaśniejszych, jak i najmroczniejszych obszarach. Pomagają w tym także technologia DisplayHDR True Black 400 i współczynnik kontrastu sięgający 1 500 000:1.



Technologia QD-OLED poprawia czas reakcji i częstotliwość odświeżania, czyniąc XENEON 34 QD-OLED idealnym wyborem do dynamicznych gier, zarówno typu FPS, jak i przygodowych. Dzięki częstotliwości odświeżania wynoszącej 240 Hz i imponującemu czasowi reakcji wynoszącemu zaledwie 0.03 ms (GtG) obraz na ekranie zmienia się szybciej niż jesteś w stanie to zauważyć. Obsługa technologii NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync Premium eliminuje rozrywanie obrazu oraz zapewnia płynny i wyraźny obraz w dynamicznych scenach.



Monitor XENEON 34 QD-OLED ma menu wyświetlane na ekranie (OSD), które aktywuje się przez umieszczenie dłoni pod ekranem, gdzie znajduje się czujnik odległości, co jeszcze bardziej ułatwia interakcję z monitorem. Z tyłu znajdują się elementy pozwalające zapanować nad plątaniną kabli oraz dostępny jest zestaw wysokowydajnych portów do zaawansowanej łączności.



Ergonomiczna podstawa umożliwia regulację wysokości ekranu monitora XENEON 34 QD-OLED w zakresie do 100 mm oraz jego orientacji w płaszczyźnie pochylenia (od -7° do +15°) i obrotu (+/- 30°). Ponadto zgodność ze standardem VESA 100 x 100 pozwala na optymalne wykorzystanie miejsca na biurku.



Monitor XENEON 34 QD-OLED ma kilka funkcji zapobiegających wypaleniu obrazu, takich jak odświeżanie obrazu po ośmiu godzinach użytkowania czy funkcja Orbit, która przesuwa cały obraz o jeden piksel co trzy minuty, aby zminimalizować ryzyko wypalenia. Wszystko to jest poparte pełną trzyletnią gwarancją na zero martwych pikseli i brak wypalenia.



Monitor XENEON 34 QD-OLED, który jest w stanie zaprezentować wszystko, co wygeneruje komputer, w najlepszy możliwy sposób, wykorzystuje technologię QD-OLED. Umożliwia ona osiągnięcie żywych kolorów, prawdziwej głębokiej czerni, doskonałej wierności odwzorowania barw oraz niezrównanego kontrastu.



Dostępność, gwarancja i ceny

Monitor gamingowy CORSAIR XENEON 34WQHD240-C QD-OLED jest już dostępny w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz u autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy Corsair (cena na rynku polskim około (5799 PLN). Monitor jest objęty trzyletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.





























źródło: Info Prasowe - CORSAIR