Cooler Master GP2711 - Quantum Dot, panel VA i technologia Mini LED

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Cooler Master wprowadził do sprzedaży monitor z serii GP2711 przeznaczony dla najbardziej wymagających użytkowników, od zapalonych graczy po kreatywnych twórców. Cooler Master GP2711 to 27-calowy gamingowy monitor, który dzięki panelowi VA z technologią Mini LED, oferuje współczynnik kontrastu 3000:1, a w trybie HDR+ z lokalnym przyciemnianiem osiąga nawet 3 000 000:1. Oznacza to, że każdy szczegół, od najjaśniejszych po najciemniejsze, jest wyraźnie widoczny, co przekłada się na niezwykle realistyczne doznania wizualne. Urządzenie wyposażone zostało w technologię Quantum Dot i oferuje bogatą paletę barw, z pokryciem 99% sRGB i 95% DCI-P3, co czyni go idealnym wyborem zarówno do pracy, jak i rozrywki.







Jednostka oferuje rozdzielczość QHD 2560x1440 zapewniając ostrzejszy obraz oraz większą przestrzeń roboczą. Dodatkowo, zastosowanie folii wzbogaconej kropkami kwantowymi gwarantuje jaśniejsze i żywsze kolory, pokrywając aż 93,5% gamy kolorów Adobe RGB. Nowość od Cooler Mastera posiada szczytową wartość jasności na poziomie 1000 nitów, co sprawia, że nawet w najbardziej nasłonecznionych pomieszczeniach obraz pozostaje wyraźny i pełen detali. Na uwagę zasługuje również innowacyjny system chłodzenia w postaci unikalnego radiatora i termicznej pokrywy. To rozwiązanie nie tylko obniża temperaturę głównego układu o 5°C, ale także wydłuża trwałość urządzenia o 30%.



Monitor GP2711 wyróżnia się częstotliwością odświeżania na poziomie 165 Hz i czasem reakcji 1 ms. W połączeniu z technologią Adaptive Sync jest w stanie zapewnić animacje bez rwania czy zacinania się obrazu, zapewniając jeszcze lepsze wrażenia z gier. Warto dodać, że monitory te są ręcznie kalibrowane w fabryce, co ma gwarantować nieskazitelną reprodukcję kolorów z deltą E ≤ 2 (tryb sRGB). W rezultacie użytkownik ma oglądać zawartość taką, jaką wyobraził sobie twórca.



Cooler Master GP2711 objęty jest 4-letnią gwarancją i dostępny jest w sprzedaży w cenie około 2090 PLN.



































źródło: Info Prasowe - Cooler Master