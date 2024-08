Razer Wolverine V3 Pro - Najlepszy bezprzewodowy kontroler e-sportowy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer zaprezentował Razer Wolverine V3 Pro - bezprzewodowy kontroler e-sportowy, oficjalnie licencjonowany przez Xbox, który łączy w sobie innowacyjne funkcje wydajności i najnowsze technologie, aby rywalizować zarówno na konsolach Xbox, jak i komputerach PC. Urządzenie stworzono we współpracy z Ericiem "Snip3down" Wroną, 2-krotnym medalistą X Games i 24-krotnym mistrzem Halo, Wolverine V3 Pro zapewnia wydajność, która może zmienić bardzo dużo na rynku gier e-sportowych. Posiada 4 tylne przyciski, 2 bumpery, spusty Razer Pro HyperTriggers, przyciski kciukowe z efektem Halla oraz łączność bezprzewodową Razer HyperSpeed, a wszystko to zamknięte w trwałej i wygodnej konstrukcji.







Razer, w ramach swojego zaangażowania w innowacje i społeczność graczy konsolowych, rozszerzył skład Team Razer o Erica „Snip3down” Wronę jako pierwszego w swojej drużynie zawodnika e-sportowego grającego na kontrolerze. Snip3down, który jako jedyny zawodnik e-sportowy zdobył medale X-Games zarówno w Apex Legends, jak i Halo, dołącza do grona najlepszych sportowców i organizacji e-sportowych wspieranych przez Razera.



Pełen wachlarz przycisków do Twojej dyspozycji

Doświadcz jeszcze szybszej reakcji i pokonuj swoich rywali dzięki arsenałowi konfigurowalnych przycisków. Cztery strategicznie rozmieszczone tylne przyciski myszy zintegrowane z ergonomicznymi, gumowanymi uchwytami zapewniają błyskawiczne działanie na równi z wiodącymi myszami do gier Razer. Uzupełnieniem uchwytów są dwa taktycznie rozmieszczone bumpery, które zapewniają większą swobodę przy jednoczesnym zwiększeniu kontroli dla grających z chwytem claw grip.



Razer Pro HyperTriggers - precyzja przy każdym ruchu

Wykorzystaj każdą okazję w grze dzięki rewolucyjnym spustom Razer Pro HyperTriggers. Oferują one dwa różne tryby, które gracze mogą ustawić na swoim kontrolerze: natychmiastowe kliknięcie z zerowym czasem reakcji lub ultra-precyzyjne sterowanie analogowe, pozwalające na ruch spustem w pełnym zakresie. Zintegrowany system haptyczny zapewnia realistyczne odczucia, pozwalając graczom poczuć intensywność każdego strzału.



Wyjątkowa precyzja dzięki drążkom z efektem Halla

Nie przegap żadnego istotnego ruchu dzięki nowym, precyzyjnym drążkom z efektem Halla. Te zaawansowane drążki analogowe charakteryzują się najwyższą dokładnością i płynniejszym ruchem w porównaniu z tradycyjnymi kontrolerami. Zastosowane w nich pierścienie zapobiegające tarciu i wysokiej jakości materiały zapewniają wyjątkową trwałość. Za sprawą aplikacji Razer Controller gracze mają możliwość dostosowania ustawień czułości i martwej strefy co pozwala na bardziej dokładne i dopasowane sterowanie.



Razer HyperSpeed Wireless - Wydajność bez opóźnień

Wolverine V3 Pro zapewnia szybkie, niezawodne połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz o bardzo niskim opóźnieniu za sprawą USB typu A, co jest niezbędne do rywalizacji na konsolach Xbox i komputerach PC.



Razer Mecha-Tactile Action Buttons i 8-kierunkowy pływający D-Pad - precyzyjne sterowanie każdą akcją za pomocą dotyku

Przyciski Razer Mecha-Tactile Action łączą szybkość mechanicznych przełączników z miękkim działaniem klawiatury membranowej, dając satysfakcjonujące i responsywne wrażenia. 8-kierunkowy D-Pad zapewnia doskonałą kontrolę nad precyzyjnymi ruchami, co pomaga w wykonywaniu skomplikowanych manewrów i utrzymaniu wysokiej wydajności.



Udoskonal arsenał dzięki personalizacji na poziomie profesjonalnym na Xbox i PC

Korzystając z dedykowanej aplikacji Razer Controller dostępnej na Xbox i Windows, gracze mogą dostosować czułość, przemapować przyciski, aby dopasować je do swojego stylu gry i tworzyć spersonalizowane profile dla różnych gatunków gier i scenariuszy, zapewniając, że zawsze są przygotowani na kolejne wyzwanie.



Zawsze w zasięgu Twojej ręki

Razer Wolverine V3 Pro jest dostarczany z niestandardowym futerałem, który bezpiecznie mieści kontroler, 2 wymienne nakładki na kciuki, bezprzewodowy klucz sprzętowy i 10-metrowy kabel, zapewniając gotową do turnieju ochronę i wygodę dla graczy w podróży.



Tryb turniejowy PC - częstotliwość 1000 Hz do rywalizacji przewodowej na PC

Grając przewodowo na PC, gracze mogą aktywować specjalny tryb turniejowy, aby włączyć częstotliwość odpytywania 1000 Hz opracowaną specjalnie do rozgrywek rywalizacyjnych. Funkcję tą można włączyć za pomocą aplikacji towarzyszącej lub skrótu na kontrolerze.



Przedstawiamy Wolverine V3 Tournament Edition

Oprócz Wolverine V3 Pro, Razer zapowiada również przewodową Razer Wolverine V3 Tournament Edition. Nowy przewodowy kontroler oferuje wysoki poziom personalizacji, precyzji i kontroli, zoptymalizowany pod kątem rywalizacji na konsolach Xbox i komputerach PC. Oficjalnie licencjonowana przez Xbox, Tournament Edition zawiera: 4 tylne łopatki, 2 bumpery, Razer Pro HyperTriggers, precyzyjne drążki z efektem Halla oraz tryb turniejowy PC 1000 Hz, dzięki czemu gracze mogą osiągać najlepsze wyniki dzięki niezawodnemu połączeniu przewodowemu bez opóźnień.



Cena i dostępność

Razer Wolverine V3 Pro jest dostępny od teraz na Razer.com, w RazerStores oraz u autoryzowanych sprzedawców w cenie około 999.99 PLN.

Razer Wolverine V3 Tournament Edition jest dostępny od teraz na Razer.com, w RazerStores oraz u autoryzowanych sprzedawców w cenie około 549.99 PLN.

































źródło: Info Prasowe - Razer