Razersuperfuture - Retrosuperfuture i Razer łączą siły

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Razer i Retrosuperfuture (RSF) poinformowały dzisiaj o nowej ekscytującej współpracy, której owocem jest Razersuperfuture. Kuratorem akcji jest D-CAVE, lifestylowa przestrzeń metaverse. Dla Razera jest to pierwsza współpraca w obszarze modowych okularów, a dla RSF wejście do świata gamingu jest naturalnym rozszerzeniem wyjątkowej pozycji marki w na czele współczesnego rynku odzieży ulicznej. Aby odpowiednio wyróżnić ten model okularów i uczcić ekskluzywną współpracę, soczewki zostaną opatrzone sloganem Razera “For Gamers. By Gamers” (“Dla graczy. Przez graczy”). Ponadto każde okulary będą oznaczone niepowtarzalnym numerem seryjnym na prawym zauszniku. Napisy uzupełnią kultowy branding Razera w kolorze intensywnej zieleni.







Kuratorem współpracy jest D-CAVE, przestrzeń społecznościowa dla osób obeznanych z kulturą cyfrową, która pragnie się stać się wzorcową przestrzenią dla nowych odbiorców Web 3.0: konsumenckiego rynku cyfrowych i fizycznych urządzeń typu wearables. Współpraca potwierdza zbieżność kultury gier ze współczesną modą, pozycjonując ją w centrum współczesnej popkultury. Jest to świadectwo wpływu gier na scenę kulturalną i modową. Razersuperfuture jest przykładem konwergencji między dwiema kulturowymi scenami: gier i mody.



Limitowana edycja okularów będzie dostępna od 5 maja 2023 w sugerowanej cenie detalicznej 249 €uro wyłącznie na Razer.com oraz w wybranych sklepach Retrosuperfuture.





























Źródło: Info Prasowe / Razer