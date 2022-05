Realme GT NEO 3 - zadebiutuje w Europie 8 czerwca

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Realme,najszybciej rozwijająca się marka smartfonów na świecie, wprowadza najnowszą serię telefonów GT NEO 3 na europejski rynek.Dzięki zastosowaniu technologii 150W UltraDartChargingw modelu GT NEO 3 150W wystarczy zaledwie 5 minut, aby naładować telefon od 0 do 50%. Natomiast GT NEO 3T, potrzebuje do tego zaledwie 12 minut, co czyni go najszybciej ładującym się smartfonem w swojej kategorii. Poza wydajnością, nowe modele realme odznaczają się również wyjątkowym designem,nawiązujących do świata wyścigów i wysokich prędkości.



GT NEO 3: Najszybciej ładujący się smartfon świata

realme GT NEO 3, wyposażony w technologię UltraDartCharging o mocy 150W, jest najszybciej ładującym się smartfonem na świecie. 5 minut to czas, którego potrzebuje, abynaładować się od 0 do 50% baterii. realme GT NEO 3 charakteryzuje się również wyższym współczynnikiem konwersji ładunku baterii, wydajnością ładowania i niższymi stratami energii.

Dodatkowo,smartfon jako pierwszy telefon dostępny w Europie, wyposażono w procesor MediaTekDimensity 8100 z technologią HyperEngine 5.0, która zapewnia doskonałą wydajność oraz możliwość oszczędzania energii.



GT NEO 3T: Połączenie wydajności i designu

realme GT NEO 3T został wyposażony w 80W SuperDartCharge, procesor Snapdragon 870 i design inspirowany światem motoryzacji. Poza klasyczną edycją, marka realme nawiązała również ponowną współpracę z Dragon Ball Z, której efektem jest limitowana edycja realme GT NEO 3T.

Premiera nowej serii nastąpi 8 czerwca. O dostępności i cenach wybranych modeli z serii realme GT NEO 3 w Polsce poinformujemy już niebawem.







Źródło: Realme