Red Bull Racing Esports i AOC łączą siły

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Red Bull oraz producent monitorów gamingowych AOC rozszerzają współpracę na polu e-sportu. AOC udzieli wsparcia zawodnikom drużyn z sekcji symulatorów wyścigowych Red Bull Racing Esports. AOC będzie dostarczać kierowcom Red Bull Racing Esports najbardziej zaawansowane modele monitorów. Pomogą one w treningach e-sportowców. Ponadto brytyjski ośrodek szkoleniowy Red Bull Racing Esports Arena w Milton Keynes został wyposażony monitory AOC AGON AG273QZ oraz AOC AGON AG273QCX. AOC i Red Bull mają długą historię współpracy. Najlepsze monitory marki służyły podczas licznych turniejów League of Legends i Counter-Strike: Global Offensive.







Przy wzrastającej popularności symulatorów wyścigowych, AOC postanowiło wesprzeć kolejny sektor gier kompetytywnych poprzez partnerstwo z odnoszącym sukcesy Red Bull Racing Esports.



Członkowie zespołu to jedni z najbardziej utalentowanych graczy z całego świata. Zdobyli drużynowe mistrzostwo w F1 Esports Pro Series dwa razy z rzędu. Z kolei Sebastian Job został obwołany mistrzem świata iRacing 2020 roku, po wygraniu Porsche TAG Heuer Esports Supercup. Ponadto zespół grający w Forza zdobył tytuł LeMans Esports.



Monitory są istotnym elementem wyposażenia w symulacjach wyścigowych. Muszą zapewniać perfekcyjny widok na tor oraz pozwolić na śledzenie innych kierowców. Wspólnym wymogiem e-sportowców jest krótki czas reakcji, ponieważ na najwyższym poziomie współzawodnictwa każda milisekunda jest cenna. Jednak niektóre gry oznaczają bardziej specyficzne wymagania sprzętowe. Zespół Red Bull Racing Esports iRacing najbardziej lubi konfiguracje trój-, lub nawet czteromonitorowe. Gracze F1 potrzebują pojedynczego, płaskiego ekranu, a uczestnicy V10R League, która w tym roku będzie rozgrywana w Assetto Corsa preferują pojedynczy, zakrzywiony monitor szerokokątny.