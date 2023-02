Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Xiaomi wprowadza w Polsce nową inteligentną opaskę sportową: Redmi Smart Band 2. Na jej większym, 1,47-calowym ekranie TFT wszystkie parametry naszego treningu zobaczymy bez trudu. W porównaniu do wcześniejszego modelu powierzchnia ekranu jest o 10.5% większa. Opaska ma zaledwie 9.99 mm grubości i waży tylko 14.9 g. Do wyboru są paski w kolorach black lub ivory. W ustawieniach urządzenia możemy wybrać ponad sto różnych tarcz zegarka, co daje dodatkowe możliwości dostosowywania opaski; każda tarcza może mieć również nieco inne funkcje w zależności od naszych potrzeb.







Na każdą aktywność

Redmi Smart Band 2 została wyposażona w ponad trzydzieści różnych trybów aktywności. Możemy kontrolować nie tylko długość trwania ćwiczeń, ale też liczyć spalone kalorie i monitorować tętno. W zależności od wybranego trybu, opaska pokaże nam realny przebieg treningu – niezależnie czy to joga, bieganie czy wyprawa w góry. Bardzo istotną cechą Redmi Smart Band 2 jest wodoodporność. Opaska ma wodoszczelność na poziomie 5 ATM, czyli możemy ćwiczyć w dowolnych warunkach pogodowych.



Organizm pod kontrolą

Opaska może kontrolować tętno oraz natlenienie krwi przez całą dobę. Dzięki czułym sensorom PPG pomiary tętna są bardzo dokładne. Natlenienie krwi jest istotne w wielu sytuacjach, dobrze mieć pod ręką metodę jego pomiaru.

Przydatną funkcją Redmi Smart Band 2 jest monitoring snu. Już po kilku dniach pomiarów możemy jasno zobaczyć, kiedy śpimy najlepiej, jak przebiega nasz odpoczynek i czy może warto coś zmienić, żeby się wysypiać lepiej.



Magnetyczna wtyczka ładowarki

Wygodna i bezpieczna magnetyczna wtyczka ułatwia ładowanie. Nie będziemy jednak opaski ładować zbyt często. W typowym scenariuszu używania wymaga ona ładowania co dwa tygodnie. Przy bardzo intensywnym używaniu bateria wytrzymuje około sześciu dni.



Redmi Smart Band 2 jest już dostępny w cenie 149 PLN.





















Źródło: Info Prasowe / Xiaomi