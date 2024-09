Redragon - Sześć nowych modeli monitorów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Redragon ogłasza wprowadzenie do swojej oferty absolutnej nowości – monitorów gamingowych. To pierwsze tego typu produkty w portfolio Redragon, co stanowi przełomowy moment dla marki, znanej dotąd z szerokiej gamy akcesoriów gamingowych. Monitory są dostępne w sześciu różnych modelach, każdy z zaawansowanymi parametrami, które z pewnością przypadną do gustu zarówno profesjonalnym graczom, jak i entuzjastom gamingu. Każdy z tych monitorów został zaprojektowany z myślą o osobach, które potrzebują szybkości czy precyzji w grach, ale również wyjątkowej jakości obrazu. Bez względu na to, czy preferuje zakrzywione ekrany, kompaktowe modele, czy wyższe odświeżanie, Redragon ma coś dla każdego fana gamingu.







Nowością w ofercie są sześć modeli monitorów, każdy z unikalnymi cechami dostosowanymi do różnych potrzeb:

• AMBER II 27″ Curved GM27H10C 180Hz – zakrzywiony ekran 27 cali i odświeżanie na poziomie 180 Hz zapewniają niezwykłe wrażenia wizualne, idealne do dynamicznych gier akcji.

• PEARL II 23.6″ Curved GM24G3C 180Hz – mniejszy, zakrzywiony ekran 23.6 cala, który łączy w sobie płynność obrazu z kompaktowymi wymiarami.

• MIRROR II 27″ GM27X5IPS 180Hz – monitor z matrycą IPS o rozdzielczości 27 cali, który oferuje wyjątkowe kolory i szerokie kąty widzenia, doskonałe dla gier i pracy kreatywnej.

• THUGGA V2 21.45″ BM21V17 100Hz – kompaktowy monitor 21.45 cala z odświeżaniem 100Hz, idealny do mniejszych przestrzeni.

• NEAPOLIS II 23.8″ BM24V17F 100Hz – monitor 23.8 cala, łączący styl z wydajnością, idealny do codziennych zastosowań gamingowych.

• AZUR II 23.8″ GM24X5IPS 180Hz – kolejny model z matrycą IPS i odświeżaniem 180 Hz, zapewniający znakomitą płynność i realistyczne odwzorowanie kolorów.



Nowa linia monitorów dostępna jest już w sklepach, a szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej redragon.pl.

































źródło: Info Prasowe - Redragon