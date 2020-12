Rejestracja na Razer Invitational – Europe już otwarta

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer, wiodąca na świecie marka lifestylowa dla graczy, poinformowała, że została właśnie uruchomiona możliwość rejestrowania się na Razer Invitational - Europe (RI-Europe) - otwarty dla wszystkich cykl zawodów, w którym wziąć udział będzie mogło do 90 000 graczy, walczących podczas 6 turniejów w Fortnite Trójki o niesamowite nagrody w postaci gotówki oraz sprzętu. Aby dostać się do RI-Europe, wszyscy potencjalni pretendenci muszą tylko zebrać zespół i zarejestrować się na stronie Razer Invitational – Europe. W każdym turnieju zwycięska drużyna otrzyma 3600 EUR. Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca czeka, odpowiednio, 1800 i 1200 EUR.







Nagrody sprzętowe trafią do zespołów, które uplasują się na 4 i 5 miejscu. Widzowie również mogą zdobyć fajny sprzęt Razera, oglądając po prostu transmisje, głosując na MVP, biorąc udział w wyzwaniach pobocznych, takich jak osiągnięcie najlepszego czasu na torze lub przesyłając swój krótki film z Fortnite.



Aby odpowiednio uhonorować pierwszy w Europie cykl zawodów Razer Invitational, 12 najpopularniejszych europejskich graczy i streamerów Fortnite weźmie 5 grudnia udział w meczu pokazowym Trójek. Członkowie ich drużyn zostaną wylosowani ze społeczności fanów. Swój udział potwierdzili już m.in. Krench Royale, Teepsy i Rafa. W celu uzyskania informacji dotyczących o tym, kto jeszcze weźmie udział w wydarzeniu i co zrobić, aby szansę dołączyć do jego drużyny, fani Fortnite powinni śledzić informacje na stronie internetowej RI-EU.



Razer Invitational – Europe ma daje graczom, na każdym poziomie umiejętności, możliwość wzięcia udziału w prawdziwie otwartym dla wszystkich turnieju o dużej skali i sprawdzenie się w radosnej rywalizacji z innymi entuzjastami Fortnite.



Pokazowy mecz otwierający RI-Europe odbędzie się 5 grudnia o godzinie 17:30 CET. Rejestracja na Razer Invitational – Europe już się rozpoczęła.





















Źródło: Info Prasowe / Razer