Trust Gaming GXT 960 Graphin

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Popularna wśród graczy marka Trust Gaming prezentuje swoją najnowszą myszkę z ażurową obudową – GXT 960 Graphin. Dzięki strukturze plastra miodu projektantom udało się stworzyć wyjątkowo lekkiego i szybkiego gryzonia. Nowa mysz Trust Gaming waży zaledwie 74 gramy za sprawą swojej unikalnej, ażurowej obudowy. Pomimo oryginalnej struktury jest to nadal wytrzymałe urządzenie, które bez trudności poradzi sobie podczas wielu intensywnych i długich sesji przy komputerze. Dzięki zastosowanym ślizgaczom o bardzo niskim współczynniku tarcia użytkownicy myszki będą mogli z niej korzystać bez jakiegokolwiek wysiłu. Kombinacja niskiej wagi i gładkich podkładek sprawia, że mysz wręcz płynie po powierzchni biurka.







Dodatkowo, częstotliwość próbkowania 1000Hz sprawi, że każda, nawet najsubtelniejsza akcja zostanie prawidłowo zarejestrowana przez komputer. Specjalny kabel w oplocie zapewnia użytkownikom możliwość swobodnego poruszania myszą, bez obawy o jej zakleszczenie na biurku. Ponadto Graphin posiada dwa łatwo dostępne przyciski pod kciukiem, które można dowolnie skonfigurować, aby zyskać jeszcze wiekszą kontrolę w trakcie gry.



Design przypominający plaster miodu pozwolił obniżyć wagę urządzenia, ale sprawił także, że GXT 960 Graphin świetnie się prezentuje z włączonymi efektami RGB. Wielobarwne oświetlenie nadaje myszce unikalnego charakteru, a korzystając z dodatkowego, rozbudowanego oprogramowania można je dostosować do własnych preferencji.



Myszka Trust GXT 960 Graphin jest dostępna w sklepach z elektroniką i akcesoriami dla graczy w cenie od 199 PLN.





Najważniejsze cechy:

- Tylko 74 gramy wagi dzięki obudowie o strukturze plastra miodu

- Precyzyjny sensor o rozdzielczości nawet 10 000 DPI

- Regulowana częstotliwości próbkowania do 1000 Hz

- Personalizowane efekty RGB – dostępne m.in. oddychanie, tęcza

- Nieutrudniający ruchów kabel w oplocie

- Dodatkowe dwa łatwo dostępne przyciski pod kciukiem

- Ślizgacze o bardzo niskim współczynniku tarcia

































Źródło: Info Prasowe / Trust