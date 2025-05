Retro Classics od Activision już w Game Pass

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Xbox we współpracy z Antstream Arcade ogłosił dołączenie Retro Classics do usługi Game Pass. Mowa o ponad 50 klasycznych grach Activision z lat 80. i 90. W kolekcji znalazły się takie uwielbiane tytuły jak Commando, Grand Prix, Kaboom!, Mech Warrior 2: 31st Century Combat i Pitfall. Członkowie Game Pass mogą teraz cieszyć się tymi ponadczasowymi klasykami na komputerach PC — to kolejny krok w dążeniu firmy do konserwacji starszych tytułów i zapewnienia kompatybilności wstecznej. Gracze mogą nawet zapisywać swoje postępy i kontynuować grę później, co w wielu z tych gier pojawia się po raz pierwszy. Dostęp do Retro Classics w Game Pass otrzymasz poprzez wyszukanie i instalację tej funkcji na konsoli lub w aplikacji Xbox na komputerze PC.







W przyszłości Xbox planuje wprowadzić do Game Pass jeszcze więcej gier Activision i Blizzard, a więc z radością informujemy, że członkowie usługi będą mogli odkrywać kolejne klasyczne tytuły tych wydawców. Kolekcja Retro Classics z czasem powiększy się więc do ponad 100 gier. Dodatkowo gracze będą mogli zmierzyć się ze znajomymi, rywalami lub całym światem w unikalnych wyzwaniach albo zanurzyć się w grze w pojedynkę i zbierać osiągnięcia.



Więcej informacji na temat Retro Classics można znaleźć w poście na blogu Xbox Wire lub w pomocy technicznej Xbox.





















źródło: Info Prasowe - Xbox