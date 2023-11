Rewolujca w gameplayu World of Tanks - losowe wydarzenia na mapach

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zespół odpowiedzialny za World of Tanks z dumą prezentuje nowy element gameplayu mogący mieć istotny wpływ na przebieg bitew: wydarzenia losowe. To dynamiczne aktywności, które mogą rozpocząć się w wyznaczonych strefach na czterech mapach w grze: Himmelsdorf, Ruinberg, Prochorowka i Bezpieczna przystań. Czerwony dym będzie wskazywał miejsce wydarzenia, a gracze otrzymają dodatkowe ostrzeżenia, kiedy zbliżą się lub przekroczą granicę strefy zagrożenia. Czołgiści powinni mieć się tam na baczności, jako że ich maszyny bojowe mogą ulec zniszczeniu przez potężne spadające wraki.







Każde z wydarzeń będzie w pewnym stopniu zmieniało topografię mapy, której dotyczy i dzięki temu oferowało nowe, taktyczne rozwiązania. Transformacja otworzy alternatywne ścieżki dla pojazdów, stworzy osłony do wykorzystania czy też pojawią się nowe pozycje do ostrzeliwania wroga. W rezultacie akcja gry będzie znacznie bardziej wartka, a rozgrywka dynamiczna, co zmusi graczy do zwiększonej ostrożności, wzbogacając wrażenia z gry i jeszcze bardziej wciągając ich w świat wirtualnego pola bitwy.



Rodzaje wydarzeń będą się różnić w zależności od map. Przykłady:

- W Bezpiecznej przystani samolot rozbije się na dachu bunkru, prowadząc do zawalenia budynku, tworząc dodatkową osłonę pomiędzy samym bunkrem, a portem.

- Na mapie Himmelsdorf, nalot lotniczy trafi w lokomotywę opuszczającą dworzec kolejowy. Odłamki pociągu posłużą graczom za dodatkową osłonę. Co więcej, spadający sterowiec zmieni układ środkowego placu, tworząc zjazd ze wzgórza na pozycje bojowe ciężkich czołgów.

- Na mapie Prochorowka, samolot rozbije się w alejce, rozrzucając dookoła ogniste części, które posłużą graczom za nowe osłony.

- Ruinberg jest pod ostrzałem lotniczym. W jego rezultacie pojawi się przejazd przez środek miasta, tworząc zupełnie nowy front na mapie.



Wydarzenia losowe zostaną udostępnione w nadchodzącej aktualizacji 1.23.