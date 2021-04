RiDER STRONG już w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Hulajnoga elektryczna RiDER STRONG została stworzona specjalnie z myślą o dorosłych, którzy potrzebują urządzenia osobistego transportu nie tylko do codziennej komunikacji. Duże, 10-calowe koła, kąt natarcia 15° i akumulator o niespotykanej wśród hulajnóg pojemności 15Ah sprawią, że pojazd sprawdzi się zarówno podczas codziennych dojazdów do pracy, jak i weekendowej rekreacji. E-hulajnoga, której oficjalnym dystrybutorem jest firma 4cv, dostępna jest w ofercie sklepów internetowych sieci RTV Euro AGD oraz Media Markt. To ważące niecałe 16 kg urządzenie charakteryzuje się ciekawym designem i rzadko spotykanymi na rynku parametrami.







E-hulajnoga RiDER STRONG wśród innych wyróżnia się pojemnym, 15Ah akumulatorem, który w połączeniu z 350W silnikiem pozwala na pokonanie odległości nawet do 55 km. Ładowanie baterii trwa od 6 do maksymalnie 7 godzin.



Duże, 10-calowe koła dadzą dobrą stabilność podczas jazdy, a także możliwość łatwego pokonania wzniesień do 15°, dzięki czemu pojazd sprawdzi się nie tylko w mieście, ale i w bardziej wymagającym terenie. RiDER STRONG udźwignie do 120 kg, podczas gdy większość hulajnóg na rynku pozwala na udźwig do 100 kg. Maksymalna prędkość pojazdu wynosi 25 km/h.



Trzy tryby pracy – ECO, D i S – pozwalają na jazdę z maksymalną prędkością odpowiednio 15, 20 i 25 km/h. Pozwala to na zarówno bezpieczne poruszanie się dostosowane do warunków ruchu, jak i wydłużenie czasu pracy akumulatora. Z kolei użycie tempomatu poprawia komfort jazdy w trakcie pokonywania dłuższych tras. O bezpieczeństwo kierowcy pomogą zadbać również światła LED, umieszczone z przodu i tyłu pojazdu.



Charakterystyczny design i unikalna konstrukcja hulajnogi są kwintesencją sportowego stylu. Elektryczna hulajnoga dostępna jest w cenie 2299 PLN.





SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Prędkość maksymalna: 25 km/h

Moc silnika: 350 W

Średnica kół: 10“

Zasięg maksymalny: do 55 km

Kąt natarcia: 15°

Zasilanie: AC 110V -240V (50 - 60HZ)

Bateria: 15 Ah Lithium

Moc baterii: 540 Wh

Napięcie baterii: 36V

Czas ładowania baterii: ok 6-7 godzin

Wysokość podstawy: ok 17 cm

Wymiary: 16.5 x 48 x 120 cm

Masa: ok. 16 kg

Max obciążenie: 120 kg

Min obciążenie: 30 kg

































Źródło: Info Prasowe / RiDER