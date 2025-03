RingConn Gen 2 - nowy król smart ringów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 5

Najmniejszy, najlżejszy, z największą liczbą ficzerów i bez miesięcznych subskrypcji. Smart ring od światowego lidera technologii inteligentnych pierścieni jest już w Polsce. Co potrafi RingConn Gen 2 i w czym wyprzedza konkurencję? Smart ring czyli inteligentny pierścień to wyposażony w najbardziej zaawansowane technologie kawałek biżuterii, którego sensory pozwalają z najwyższą dokładnością zbierać i analizować dane na temat naszego zdrowia i aktywności. W odróżnieniu od smartwatcha – pierścień dzięki swoim niewielkim rozmiarom doskonale sprawdza się przy codziennych czynnościach, treningach sportowych oraz monitorowaniu snu.







HIT KICKSTARTERA

RingConn Gen 2 zanim podbił półki sklepowe, zawojował internet gigantyczną kampanią crowdfundingową na platformie Kickstarter. W ciągu zaledwie 30 minut od startu kampania pozyskała 2 tys. sponsorów. Po 4 godzinach licznik przekroczył kwotę 1 mln dolarów, a po 36 godzinach akcja pobiła rekord zbiórek społecznościowych ustanowiony rok wcześniej kampanią RingConn Gen 1.



LŻEJSZY I SMUKLEJSZY Z ENERGIĄ NA 12 DNI

Pierwsze zmiany widać już gołym okiem. RingConn Gen 2 został odchudzony aż o 24,8% względem pierwszej generacji. Cała elektronika, mózg obliczeniowy, sensory, moduły łączności mieszczą się w ultrasmukłej konstrukcji o grubości zaledwie 2 mm i 6,8 mm szerokości. Waga urządzenia również zmalała o 33% i wynosi zaledwie 2 gramy, co czyni z RingConn Gen 2 najmniejszy i najlżejszy smart pierścionek na świecie. Ma to szczególne znaczenie w kontekście aktywności sportowych, monitorowania snu oraz innych codziennych czynności, które będziemy z nim wykonywać.



Zmiany zewnętrzne w żaden sposób nie zaszkodziły czasom pracy na jednym ładowaniu baterii. Najnowsza odsłona smart ringa pomimo nowych funkcji, sensorów posiada ogniwa, które pozwolą na działanie od 10 do 12 dni na jednym ładowaniu. To jednak nie wszystko! W zestawie z pierścionkiem dostajemy też elegancką ładowarkę-etui, która może również pełnić rolę powerbanku. Raz naładowane etui zapewni nam energię na dodatkowe… 150 dni działania!



WYKRYWANIE BEZDECHU SENNEGO I ZDROWIE

RingConn Gen 2 to pierwszy na świecie inteligentny pierścień z funkcją detekcji bezdechu sennego. Na zespół bezdechu śródsennego statystycznie cierpi aż miliard osób na całym świecie. 80% schorzeń to przypadki niezdiagnozowane. Brak rozpoznania i podjęcia odpowiedniego leczenia może przynieść różne skutki od mniejszych jak poczucie zmęczenia, senności, problemy z koncentracją, bóle głowy po nadciśnienie tętnicze, choroby serca, a nawet udar mózgu.



Napędzane przez sztuczną inteligencję algorytmy RingConn Gen 2 pozwalają na dokładną analizę danych zdrowotnych: pulsu, saturacji krwi, zmienność rytmu zatokowego, jakość oddechu, fazy snu, cykli menstruacyjnych czy poziomu stresu. Urządzenie równie dobrze radzi sobie z mierzeniem aktywności sportowych, liczby kroków i spalonych kalorii.



ASYSTENT ZDROWIA AI BEZ SUBSKRYPCJI

W odróżnieniu od innych opcji dostępnych na rynku, RingConn oddaje w ręce użytkownika wszystkie zaawansowane funkcje bez pobierania dodatkowych miesięcznych opłat. Dzięki temu użytkownicy od chwili zakupu mogą bezterminowo cieszyć się usługą Asystenta Zdrowia AI dostarczającego codziennych podsumowań zdrowotnych porad oraz sugestii celów zdrowotnych. Wszystkie spersonalizowane informacje i podpowiedzi przedstawione są w formie konwersacji w czasie rzeczywistym, uwzględniają dokładne dane, opinie i preferencje użytkownika.



NA IPHONIE, ANDROIDZIE I W JĘZYKU POLSKIM

RingConn Gen 2 wspiera zarówno telefony działające w systemie iOS jak i Android. Aplikacja bezproblemowo komunikuje się z platformami takimi jak Apple Health oraz Google Fit, dzięki czemu synchronizacja danych przebiega szybko i bezproblemowo. Teraz aplikacja RingConn doczekała się polskiej wersji językowej, dzięki czemu obsługa i zarządzanie danymi zdrowotnymi ze smart pierścienia jest jeszcze łatwiejsze i przyjemniejsze.



DZIEWIĘĆ ROZMIARÓW I TRZY KOLORY

Smart ring od RingConn występuje w aż 27 wariantach kolor-rozmiar. W doborze właściwego rozmiaru może pomóc sizing kit z 9 samplami rozmiaru. Ponieważ objętość naszych palców może się zmieniać w ciągu dnia/nocy, producent zaleca noszenie sampla przez minimum 24 godziny w celu upewnienia się, czy wybrany ring nie będzie nas uwierał lub zsuwał się z palca. Dostępne opcje kolorystyczne to: matowy czarny, srebrny i złoty.



DOSTĘPNOŚĆ I CENA

RingConn Gen 2 jest na ten moment dostępny w sieciach Media Expert oraz x-kom w cenie około 1449 PLN. Wkrótce do listy dołączą również inne sklepy. Przedstawicielem marki na polski rynek jest CEG Polska, a za dystrybucję odpowiada NTT System S.A.





























źródło: Info Prasowe - RingConn