Rockstar Games - Grand Theft Auto VI w przygotowaniu...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Grand Theft Auto (GTA) w wydaniu V, jest już z nami od 2013 roku i mimo upływu prawie dziewięciu lat, wciąż ma rzesze swoich wielbicieli. Już od jakiegoś czasu w sieci pojawiały się plotki o kolejnej odsłonie tej gry, jednak Rockstar Games milczał, jak zaklęty... Wreszcie na oficjalnym kanale ukazała się wiadomość: "Wiemy, że dzięki niespotykanej długowieczności GTAV, wielu z was pytało nas o kolejną część z serii Grand Theft Auto. W Każdym nowym projekcie, który rozpoczynamy, naszym celem jest zawsze znacznie wykraczać poza to, co wcześniej dostarczyliśmy i z przyjemnością potwierdzamy, że prace nad kolejnym Grand Theft Auto są już w toku. Nie możemy się już doczekać udostępnienia większej ilości informacji, więc śledźcie oficjalne doniesienia w Rockstar Newswire". Na razie nie ma wzmianki o jakiejś konkretnej dacie, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać.











Grafika jest ściągnięta z sieci, więc może mieć niewiele wspólnego z rzeczywistą odsłoną gry...

Źródło: TechPowerUP