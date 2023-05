Rodzina kart PNY GeForce RTX 4060 VERTO

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Rodzina kart graficznych PNY GeForce RTX 4060 dołącza do cechującej się ze świetnej jakości wykonania linii procesorów graficznych PNY serii 40, z trzema nowymi procesorami graficznymi: GeForce RTX 4060 Ti 16 GB, GeForce RTX 4060 Ti 8 GB i GeForce RTX 4060. Cała rodzina RTX 4060 VERTO będzie dostępna w trzech różnych wersjach: XLR8 Gaming RGB Overclocked Triple Fan, XLR8 Gaming RGB Triple Fan oraz PNY Dual Fan Edition. Rodzina kart graficznych PNY GeForce RTX 4060 została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu niesamowitej wydajności graczom i twórcom w rozdzielczości 1080P przy 100 klatkach na sekundę dzięki technologiom Ray Tracingu i DLSS 3. Seria produktów GeForce RTX 4060 oferuje wszystkie osiągnięcia architektury NVIDIA Ada Lovelace - w tym renderowanie neuronowe DLSS 3, technologie ray-tracingu trzeciej generacji przy wysokiej liczbie klatek na sekundę oraz ósmą generację kodera NVIDIA (NVENC) z kodowaniem AV1.







PNY GeForce RTX 4060 Ti

Modele GeForce RTX 4060 Ti oferują w rodzinie PNY opcje pamięci zarówno 16 GB, jak i 8 GB. Ciesz się chłodem oraz przyjemną ciszą nawet podczas uruchamiania wymagających dużej ilości zasobów gier czy aplikacji do tworzenia treści dzięki dwóm 90-milimetrowym wentylatorom w nienagannie wykonanej kompaktowej konstrukcji z dwoma wentylatorami i trzem 90-milimetrowym wentylatorom w gamingowych konstrukcjach z najwyższej serii XLR8. Modele RTX 4060 Ti 16 GB i 8 GB VERTO posiadają elegancki aluminiowy backplate chroniący wrażliwe komponenty oraz otwory wentylacyjne zapewniające dodatkowe miejsce do rozpraszania ciepła. Ciepłowody to trzy miedziane rurki cieplne w kartach graficznych XLR8 Gaming VERTO i dwie miedziane rurki cieplne w kartach graficznych PNY VERTO. W połączeniu z miedzianą podstawą oferują najwyższy potencjał chłodzenia w najbardziej kompaktowej konstrukcji PNY, jaką do tej pory wydała marka. Kompaktowa, zajmująca dwa sloty konstrukcja z pojedynczym 8-pinowym złączem zasilania oferuje rozszerzoną kompatybilność ze starszymi zasilaczami.



GeForce RTX 4060

Układy GPU RTX 4060 zostały zaprojektowane z dwoma 90-milimetrowymi wentylatorami w modelu PNY VERTO i trzema 80-milimetrowymi wentylatorami w potrójnych konstrukcjach XLR8 Gaming. Aby zmaksymalizować wydajność chłodzenia, ciepło z radiatora odbierają dwa miedziane ciepłowody połączone z miedzianą podstawą przylegającą do rdzenia GPU. Modele GeForce RTX 4060 również oferują rozszerzoną kompatybilność z potężnym pojedynczym 8-pinowym złączem zasilania w kompaktowej konstrukcji PNY mieszczącej się w dwóch slotach w obudowie. Nawet te modele mają na pleckach aluminiowy backplate z dodatkowymi otworami, które pomagają w odbieraniu i rozpraszaniu ciepła z karty graficznej.



NVIDIA DLSS 3, czyli gaming wspomagany AI

Uzyskaj najwyższy wzrost wydajności dzięki DLSS 3, zbudowanemu z zaawansowanych algorytmów AI, które wykorzystują modele predykcyjne do płynnego generowania klatek w oparciu o poprzednie i bieżące klatki. Wszystko to zapewnia hiperrealistyczne wrażenia graficzne, jednocześnie pracując nad zmniejszeniem ogólnego opóźnienia systemu. Sterowniki NVIDIA GeForce Game Rated dostarczają najnowsze aktualizacje DLSS 3 na Twój komputer PC. DLSS 3 zapewnia ogromny skok wydajności poprzez generowanie wysokiej jakości klatek. Włącz DLSS 3 i ciesz się większą liczbą klatek w ponad 300 popularnych grach.



Podkręcanie i personalizacja ARGB

Przenieś swój konfig na wyższy poziom dzięki możliwości sterowania oświetleniem ARGB i podkręcania za pomocą oprogramowania PNY VelocityX. Karty graficzne PNY XLR8 Gaming RTX 4060 Ti są wyposażone w 13 konfigurowalnych diod LED, a karty graficzne PNY XLR8 Gaming RTX 4060 są wyposażone w 6 konfigurowalnych diod LED umieszczonych na górnej krawędzi karty graficznej, co pozwala odblokować wszystkie nowe efekty RGB z niesamowitą kontrolą RGB. Podkręć i rozświetl swój system dzięki wspaniałemu oświetleniu ARGB, dostrój parametry wydajności i monitoruj krytyczne statystyki, takie jak zegary rdzenia i pamięci, temperatura rdzenia, prędkość wentylatora, oświetlenie RGB i inne.



Dostępność produktów

Karty graficzne PNY RTX 4060 Ti 8GB będą dostępne od 24 maja 2023 we wszystkich największych sklepach oferujących komponenty komputerowe. Modele RTX 4060 oraz RTX 4060 Ti w wersji 16GB będą dostępne w późniejszym terminie.











Źródło: Info Prasowe / PNY