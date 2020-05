Rodzina płyt głównych MSI 400 z serii UNIFY

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma MSI ma przyjemność zaprezentować najnowsze modele płyty głównych: MEG Z490 UNIFY i MEG Z490I UNIFY. Te nieźle wyglądające modele, dedykowane są użytkowników, którzy chcą czegoś innego niż płyty z podświetleniem RGB. Czarny design z wytłoczonym w mylarowym tworzywie smokiem, podkreśla tajemnicę i wysoką jakość wykonania i to bez zbędnych diod LED. Niezwykłe pod względem wydajności płyty, stworzono z myślą o zapalonych graczach i komputerowych entuzjastach. Podkreślający prawdziwą wartość płyty głównej system chłodzenia oraz łączący wysokiej klasy, opracowane przez MSI rozłożenie komponentów, cyfrową konstrukcję zasilania i wyjątkowy lustrzany układ elementów sprawiają, że płyty z serii MEG UNIFY są gotowe na wyzwania związane ze współpracą z procesorami klasy high-end.







Wszystkie płyty główne serii MSI Z490, w tym modele UNIFY, są przystosowane do współpracy z urządzeniami korzystającymi z magistrali PCI-E Gen 4. Płyty główne MSI Z490, dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych komponentów, ulepszonemu rozkładowi elementów i konstrukcji płytki drukowanej dedykowanej dla rozwiązań PCI-E Gen 4, zapewniają znacznie większą przepustowość i większą stabilność szybkości transferu.



Duch płyt głównych z serii UNIFY uwalnia moc, której tak potrzebują zapaleni gracze i komputerowi entuzjaści. Ulepszone rozwiązanie systemu chłodzenia w wypadku obu płyt głównych z serii UNIFY pomaga uwolnić prawdziwą wydajność procesorów Intela 10. generacji. Konstrukcja radiatorów Frozr, korzystających z wentylatorów z dwurzędowymi łożyskami kulkowymi, aluminiowa osłona wraz z wydłużonym radiatorem, radiatory na tranzystorach mocy MOS, połączone ciepłowodami oraz podkładki termiczne o współczynniku przewodzenia ciepła 7W/mK i system M.2 Shield Frozr gwarantują, że ekstremalna wydajność nie będzie zakłócona przez wysoką temperaturę.



Aby prawidłowo obsługiwać wysokiej klasy procesor Intela z maksymalnie 10 rdzeniami, obie płyty główne z serii UNIFY wykorzystują agresywny system regulacji napięcia VRM z cyfrową konstrukcją zasilania oraz najwyższej jakości komponentami z 90-amperowa inteligentną konstrukcją stopni zasilania Smart Power Stage. MEG Z490 UNIFY wyposażony jest w niewiarygodny 16+1-fazowy lustrzany układ elementów mocy Mirrored Power Arrangement, który zapewnia identyczne dostawy mocy w każdej z podwojonych faz. W wersji mini-ITX bezpośrednia konstrukcja faz zasilania przełamuje ograniczenia rozmiaru płytki drukowanej.



Graczom, którzy kładą duży nacisk na wysoką wydajność, płyty główne z serii MSI UNIFY oferują szybką transmisję z wykorzystaniem karty sieciowej 2.5G LAN i bezprzewodowego modułu Wi-Fi 6 AX. Znajdujący się na płycie MEG Z490I UNIFY, wyjątkowy, uniwersalny port Thunderbolt™ 3 zapewnia najszybsze i najbardziej wszechstronne połączenie z dowolną stacją dokującą, wyświetlaczem lub pamięcią masową z prędkością do 40 Gbit/s. Trzy złącza Turbo M.2 na płycie MEG Z490 UNIFY zapewniają, w wypadku najnowszych dysków SSD, transfer danych z szybkością do 32 Gbit/s. System Shield Frozr zapewnia bezpieczeństwo dyskom SSD M.2, zapobiegając jednocześnie pojawieniu się efektu termicznego dławienia wydajności, dzięki czemu pracują one szybciej i bardziej stabilnie.



Kup płytę główną MSI Serii 490, wystaw opinię i wygraj monitor, pamięci DDR i dysk M2. Szczegóły promocji na stronie https://promocje.msi.com/konkurs-z490/.































Źródło: Info Prasowe / MSI