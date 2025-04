Router 5G Cudy P4

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Cudy wprowadza do sprzedaży router z modemem 5G. Cudy P4 sprawdzi się zarówno jako wyposażenie jachtu albo przyczepy kempingowej, jak i w roli routera domowego. Ponadto, urządzenie jest kompatybilne z innymi urządzeniami marki i może wejść w skład sieci typu mesh. Cudy P4 może pełnić rolę punktu dostępowego do internetu w każdym miejscu, do którego dociera sygnał telefonii komórkowej – choćby na kempingu. Wystarczy włożyć do jego gniazda kartę Nano SIM. W urządzenie wbudowano anteny do odbioru sygnału GSM, jednak użytkownik ma możliwość podłączyć własne zewnętrzne anteny poprzez dwa złącza SMA.







W przypadku gdy istnieje dostęp do internetu poprzez połączenie kablowe, P4 będzie działać jak klasyczny router. Dodatkowo, na wypadek przerwy w połączeniu przewodowym, urządzenie automatycznie przełączy się na wbudowany w modem 5G. Zapewnia to dodatkową warstwę redundancji, np. dla nieprzerwanej pracy monitoringu albo macierzy NAS.



Urządzenie zostało oparte na modemie Qualcomm Snapdragon X62 5G. Wspiera on standard 3GPP Rel. 16, co pozwala mu na dostęp do ponadprzeciętnie dużej liczby pasm komórkowych. Dzięki temu ma ono wysoką kompatybilność z operatorami. Maksymalna prędkość pobierania danych przez modem GSM wynosi 3.4 Gb/s w trybie SA (Standalone) i 2.4 Gb/s w trybie NSA (Non-Standalone). Z kolei łączność Wi-Fi 6 opiera się na dwurdzeniowym procesorze Qualcomm IPQ5018. Maksymalnie osiąga on transfery 2.4 Gb/s w paśmie 5 GHz oraz 574 Mb/s w paśmie 2.4 GHz. W router wbudowano też trzy gigabitowe gniazda RJ-45, z czego jedno to WAN / LAN, a dwa LAN.



Wygoda sieci mesh

Jeśli zajedzie potrzeba pokrycia większej powierzchni sygnałem Wi-Fi, dysponując Cudy P4 i innymi urządzeniami marki – np. węzłem mesh, repeaterem lub kolejnym routerem – można szybko i łatwo stworzyć sieć typu mesh. Jest ona łatwiejsza w konfiguracji niż najczęściej stosowane rozwiązanie oparte na urządzeniach typu repeater. P4 będzie funkcjonować jako główny węzeł. Za pomocą przewodu RJ-45 wystarczy podłączyć do niego kolejne urządzenie w celu automatycznej konfiguracji. Po zakończeniu procesu przewód można odłączyć i skonfigurować kolejny węzeł. Korzystanie z tak stworzonej sieci będzie przyjazne dla użytkowników. System mesh tworzy jednolitą sieć zamiast kilku różnych, pomiędzy którymi następuje potrzeba przełączania się. W razie potrzeby urządzenie ma możliwość udostępnienia lub zdalnego dostępu VPN z wykorzystaniem protokołów:

• PPTP

• L2TP

• IPsec

• Zerotier

• OpenVPN

• WireGuard



Cena i dostępność

Cudy P4, jest już dostępny w sprzedaży w sugerowanej cenie detalicznej 1299 PLN. Wszystkie urządzenia sieciowe Cudy objęte są 24-miesięczną gwarancją producenta.

































źródło: Info Prasowe - CUDY