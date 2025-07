Router ZTE Z3460 z trójzakresowym Wi-Fi 7 BE15000

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Po raz pierwszy ZTE wprowadza na polski rynek router z trójzakresowym Wi-Fi 7. Model ten dostarcza bardzo wysoką prędkość transferów do 15000 Mb/s. ZTE Z3460 jest idealnym rozwiązaniem dla osób szukających ultraszybkiego i stabilnego połączenia do gier online, streamingu w jakości 4K i 8K, pracy zdalnej oraz innych wymagających zadań. ZTE Z3460 to idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy oczekują najwyższej prędkości i niezawodności w swoich domowych sieciach. ZTE Z3460, osiągający prędkości do 15000 Mb/s, obsługuje trzy pasma (2.4/5/6 GHz) i oferuje wyjątkową wydajność, dzięki zastosowaniu technologii 4096-QAM oraz szerokości pasma 320 MHz w 6 GHz.







Dzięki temu, router jest w stanie zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników, takich jak gracze online, osoby korzystające z transmisji w jakości 4K i 8K, czy pracujący zdalnie. Za sprawą bezprzewodowej obsługi aż do 384 urządzeń klienckich jednocześnie, doskonale sprawdzi się również w firmach i biurach. Urządzenie wyposażone jest w dwa porty RJ45: WAN/LAN 2,5 GbE oraz LAN 1 GbE.



Korzystaj z Internetu tak, jak lubisz

Jedną z najważniejszych cech ZTE Z3460 jest elastyczność zarządzania siecią. Użytkownicy mogą kontrolować i dostosowywać ustawienia routera zarówno zdalnie, za pomocą aplikacji Smart Life, jak i lokalnie, korzystając z przeglądarki internetowej. Takie podejście sprawia, że zarządzanie siecią staje się szybkie, łatwe i wygodne, a użytkownicy mają pełną kontrolę nad swoimi połączeniami w dowolnym momencie.



Gwarancja bezpieczeństwa

ZTE Z3460 zapewnia również zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, w tym obsługę najnowszego standardu WPA3, a także zaawansowany firewall z inspekcją stanu pakietów (SPI), ochronę przed atakami DoS, filtrację MAC/IP/URL oraz wsparcie dla VPN. Te elementy gwarantują, że korzystanie z Internetu jest nie tylko szybkie, ale i bezpieczne.



Wielu z niego skorzysta

Router ZTE Z3460 obsługuje także technologię Mesh, w ramach której może łączyć się pomiędzy jednostkami tego samego modelu urządzenia. Pozwala to na rozszerzenie zasięgu sieci Wi-Fi w dużych domach i biurach. Dzięki temu, użytkownicy mogą cieszyć się stabilnym połączeniem jednolitej sieci bez względu na rozmiar przestrzeni, eliminując martwe strefy i zakłócenia.



ZTE Z3460 to doskonały wybór dla każdego, kto szuka wydajnego, bezpiecznego i łatwego w zarządzaniu urządzenia do domowej sieci. Jego zaawansowane funkcje, szybkość i niezawodność sprawiają, że jest to jedno z najlepszych rozwiązań dostępnych na rynku dla użytkowników wymagających najwyższej jakości połączeń.



Cena ZTE Z3460 to 699 PLN. Jest on do kupienia w Media Expert, Electro.pl, Avans, Komputronik, X-Kom, Sferis oraz ZTEshop.pl.





















źródło: Info Prasowe - ZTE