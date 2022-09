Rozpoczęło się odliczanie do RazerCon 2022

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer ogłosiła dzisiaj, że 15 października 2022 r. odbędzie się jej kolejne flagowe wydarzenie RazerCon - cyfrowe święto dedykowane wszystkim sprawom związanym z grami. Wydarzenie rozpocznie przemówienie CEO Razera, Min-Liang Tana, który podzieli się najnowszymi informacjami, po czym przekaże mikrofon gospodarzom imprezy, członkom OTK - Richowi Campbellowi i Cyrowi. Wyczekiwane przez wszystkich wydarzenie jest sponsorowane przez Qualcomm i zaprezentują się na nim Intel, Facebook Gaming, Twinkly, Verizon i Displate. Podczas transmisji na żywo można oczekiwać m.in. ekskluzywnych wiadomości, zapowiedzi nadchodzących gier, pierwszorzędnej rozrywki, ekscytujących prezentów i wiele więcej.







Razer ciągle ustawia poprzeczkę dla branży gier, dlatego fani mogą spodziewać się kolejnego imponującego pokazu marki i jej partnerów. RazerCon 2022 będzie transmitowany na żywo na oficjalnych kanałach Razera na Twitchu, Facebooku i YouTube. Preshow rozpocznie się o 9:00 czasu PDT, a główne wydarzenie zaplanowano od 10:00 do około 16:00. W składzie programu RazerCon 2022 znajdą się następujące segmenty:

- Główne przemówienie, wygłoszone przez CEO i współzałożyciela Razera Min-Liang Tana, będzie wypełnione przełomowymi zapowiedziami nowości firmy.

- Nowe informacje z obszaru zrównoważonego rozwoju, ważne umożliwić konsumentom, jak i firmom #GoGreenWithRazer

- Specjalne prezentacje nowych i nadchodzących produktów Razera, o których opowiedzą liderzy produktów

- Ekscytujące prezentacje gier studiów takich jak Team17, Merge Games, Rogue Games, Thunderful, Notorious Studios, Apogee Entertainment i Hidden Leaf Games.

- Wyjątkowe treści i aktywacje od tegorocznych partnerów takich jak Intel, Facebook Gaming, Twinkly i Displate.

- Specjalne występy przyjaciół marki oraz niesamowita rozrywka i występy na żywo.



„RazerCon to nasze coroczne flagowe wydarzenie skierowane do fanów, które z każdym rokiem staje się coraz większe”- powiedział CEO i współzałożyciel Razer Min-Liang Tan. „Ekosystem Razera wciąż się rozwija – od wiodącego w branży sprzętu do gier, oprogramowania do gier używanego przez ponad 200 milionów graczy na całym świecie po usługi dopasowane do potrzeb graczy. W tym roku RazerConem będzie największym z dotychczasowych i nie możemy się już doczekać, aby podzielić się z naszymi zagorzałymi fanami całą gamą nowych produktów i usług”.



Aktywacje przed RazerCon

Już po raz trzeci, RazerCon będzie dla Razera sposobem na uczczenie społeczności graczy, a czy jest lepszy sposób na celebrację niż liczne nagrody? Fani otrzymają możliwość zdobycia nagród od Razera i jego partnerów od 15 września do 15 października podczas transmisji na żywo. Już teraz mogą się oni zapisywać na stronie RazerCon, aby wziąć udział w Razer’s Grand Raffle. Oprócz wielkiej corocznej loterii organizowanej przez Razera, firma współpracuje także z partnerami, takimi jak Facebook Gaming, Twinkly i Displate i przygotowuje mnóstwo wyjątkowych upominków i konkursów.



RazerCon: wydarzenia cyfrowe na wyższym poziomie

Pierwszy RazerCon odbył się w 2020 roku i miał na celu stworzenia nowego i innowacyjnego sposobu łączenia się ze społecznością graczy podczas okresu bez wydarzeń stacjonarnych. Rosnąc w siłę, RazerCon zmienił sposób interakcji marek z graczami i ustanowił nowy precedens dla wydarzeń online, w tym transmisji na żywo neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla.



Zeszłoroczny RazerCon był pierwszym w historii gamingowym wydarzeniem transmitowanym na żywo neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla. Transmisję oglądało 1.5 miliona widzów, co dało ponad 375 tysięcy godzin oglądania i 250 milionów wyświetleń w mediach społecznościowych. Tegoroczny RazerCon będzie również neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla, ponieważ marka będzie korzystać z technologii AWS, aby wykorzystać zieloną energię do wspierania wydarzenia. Jest to zgodne z dążeniami Razera do dekarbonizacji i stania się do 2030 r. całkowicie neutralną pod względem emisji.



Kolejnym znakiem firmowym RazerCon jest reaktywne oświetlenie Razer Chroma RGB (zgłoszenie patentowe), które zasila wydarzenie. Razer Chroma RGB to zastrzeżony przez firmę Razer system technologii oświetlenia RGB z 16.8 milionami kolorów zaprojektowanych do tworzenia ciągłych dynamicznych efektów świetlnych. Widzowie, którzy włączą swój sprzęt Razer podczas transmisji na żywo, zobaczą, jak ich urządzenia obsługujące Chroma synchronizują się z wydarzeniem, zwłaszcza podczas występów muzycznych i segmentów rozrywkowych.













Źródło: Info Prasowe / Razer