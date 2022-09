Zmiany w portfolio Grupy Komputronik - Benchmark.pl sprzedany

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Benchmark.pl to jeden z czołowych technologicznych portali internetowych w Polsce, w którym od 2007 roku Komputronik posiadał większościowy pakiet udziałów. Przez blisko 15 lat poznańska firma mocno inwestowała w serwis doprowadzając do jego rozwoju. Jego nowym właścicielem została Wirtualna Polska Media S.A., która nabyła 100% udziałów spółki Benchmark.pl. Treści portalu Benchmark.pl docierają każdego miesiąca do 3 mln Polaków. Są to głównie recenzje, testy i teksty opiniotwórcze. Przez ponad 15 lat właścicielem serwisu była Grupa Komputronik, która postanowiła sprzedać portal nowemu inwestorowi.







"Od wielu lat Zarząd Spółki wraz z zespołem Benchmark, przy wsparciu Grupy Kapitałowej Komputronik pracował na to, by serwis Benchmark.pl znalazł się w czołówce portali technologicznych w Polsce. Przez ten czas zdobyliśmy kilka milionów wiernych czytelników, którzy czerpią z naszego portalu informacje o wszelkich nowinkach technologicznych, czytają recenzje sprzętu, produktowe i newsy. Koniunktura rynkowa i ciągły rozwój technologii sprawiają, że zapotrzebowanie na rzetelne, jakościowe i najświeższe informacje z tego obszaru jest ogromne. Jestem przekonany, że dzięki tej transakcji przed portalem i członkami zespołu otwierają się nowe perspektywy dalszego rozwoju. Współpraca Komputronik ze spółką Benchmark będzie kontynuowana, od lat współpracujemy też z innymi działami Wirtualnej Polski w obszarach redakcyjnych i marketingowych, więc zakładam, że dzięki tej transakcji i wzajemnym relacjom będziemy mogli wspólnie wykreować jeszcze wiele innowacyjnych rozwiązań. W Komputronik skupiamy się obecnie na strategicznych celach biznesowych, które powiązane są z dostarczaniem klientom sprzętów i technologii oraz zapewnianiem wachlarza komplementarnych usług. Wierzymy, że spółkę mediową z portfolio Grupy powierzamy w ręce najlepszych specjalistów" - komentuje Wojciech Buczkowski, Prezes Zarządu Grupy Komputronik.



Komputronik to czołowa polska marka zajmująca się dystrybucją sprzętu elektronicznego. Z jego oferty korzystają zarówno klienci indywidualni jak i biznesowi. Wyróżnikiem oferty Komputronik jest elastyczność i indywidualne podejście do klientów. Oferuje im również dopasowane do nowoczesnego poziomu życia usługi: fachowe doradztwo, raty, leasing, serwis, elastyczne możliwości dostawy, ubezpieczenia, a nawet wniesienie i montaż. Komputronik nieustannie rozwija swoją ofertę, wspiera sprzedaż towarów komplementarnymi usługami i ułatwia klientom proces zakupu. Wszystko po to, by jak najszybciej i jak najłatwiej mogli doświadczać radości z technologii.



W połowie sierpnia poznańska firma zaprezentowała swoje nowe logo oraz zainaugurowała start platformy Radość z Technologii. Wprowadzeniu nowej komunikacji i rebrandingowi towarzyszy ogólnopolska kampania marketingowa, której główną osią jest spot wizerunkowy prezentujący zmianę strategii Komputronik.



Wirtualna Polska kupiła udziały w portalu od Komputronik S.A. w restrukturyzacji oraz od założyciela serwisu Wojciecha Kiełty. Kwota transakcji wyniosła blisko 11,3 mln zł. Dzięki temu zakupowi Wirtualna Polska w swoim portfolio będzie mieć pięć serwisów technologicznych.



















Źródło: Info Prasowe / Komputronik