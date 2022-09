LG CineBeam - Kino z 120-calowym ekranem w Twoim domu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do sprzedaży w Polsce trafił projektor krótkoogniskowy klasy premium - LG CineBeam HU915QE. Urządzenie zaprojektowano z myślą o miłośnikach dobrego filmu – najnowszy flagowy produkt do kina domowego firmy LG wyświetla wyraźny obraz o przekątnej 90 cali, gdy ustawimy go zaledwie 5.6 centymetra od ściany. A ogromny 120-calowy obraz dobrze prezentuje się z odległości jedynie 18.3 centymetra. W modelu HU915QE połączono zaawansowane technologie. Użytkownicy nie potrzebują już dużej, wydzielonej przestrzeni, aby cieszyć się prawdziwymi kinowymi wrażeniami we własnym domu. Konstruktorzy zastosowali jasność 3700 ANSI lumenów i imponujący współczynnik kontrastu dynamicznego – 2000000:1.







Perfekcyjny obraz w każdej klatce

LG CineBeam HU915QE obsługuje HDR w rozdzielczości 4K, co z pewnością docenią widzowie lubiący oglądać filmy w najlepszej możliwej jakości. Projektor wykorzystuje funkcję HDR Dynamic Tone Mapping do analizy i regulacji jasności obrazu w każdej klatce. Z kolei funkcja Brightness Optimizer II dodatkowo zwiększa wydajność projektora CineBeam, automatycznie dostosowując poziom jasności do warunków otoczenia. Dzięki temu użytkownicy mają zapewniony wyraźny, żywy obraz niezależnie od tego, czy pomieszczenie jest ciemne jak sala kinowa, czy jaśniejsze. Ponadto funkcja Adaptive Contrast odpowiednio dostosowuje źródła światła projektora, aby zapewnić doskonały kontrast w każdej scenie.



Dzięki intuicyjnemu systemowi webOS, znanemu doskonale posiadaczom telewizorów LG, projektor HU915QE umożliwia oglądanie ulubionych programów z serwisów streamingowych, takich jak Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube i Apple TV – bez konieczności podłączania dodatkowego urządzenia.



Projektorem sterujemy przy użyciu pilota Magic. Możliwe jest też bezprzewodowe, strumieniowe przesyłanie treści za pomocą funkcji Screen Mirroring, Apple AirPlay2 i Bluetooth. Natomiast bogaty i mocny dźwięk podczas oglądania zapewnia wbudowany system głośników 2.2-kanałowych o mocy 40 W. Aby uzyskać jeszcze potężniejsze, kinowe brzmienie przestrzenne, można jednocześnie podłączyć dwa głośniki Bluetooth firmy LG.



Ceniony design

Nowy projektor CineBeam to stylowy dodatek do każdego pomieszczenia. Zastosowana została w nim przyjazna dla środowiska tkanina Re-wool – zaprojektowana przez renomowaną duńską firmę tekstylną Kvadrat. Materiał ten, wykonany w 45% z wełny pozyskanej w procesie recyklingu, zyskał popularność na całym świecie wśród firm, które dbają o wzornictwo i zrównoważony rozwój. Sprawdziła się w tak różnych produktach, jak meble oraz wysokiej klasy rozwiązania audio. Dzięki stonowanemu, naturalnemu kolorowi i prostemu wzornictwu projektor HU915QE doskonale komponuje się z luksusowymi wnętrzami.



Od 15 września do 31 października 2022 lub do wyczerpania puli nagród trwa promocja przy zakupie laserowego projektora LG, w której kupujący otrzyma głośnik Bluetooth LG XBOOM 360 RP4B o wartość 1349 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / LG