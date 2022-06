Rozpocznij wakacje z nową generacją Acer

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wraz z początkiem wakacji do polskich sklepów trafia wyczekiwany sprzęty marki Acer z procesorami Intel Core 12. generacji. Po gamingowych PC-tach z serii Predator Orion, przyszedł czas między innymi na odświeżone modele popularnych wśród graczy laptopów Helios 300, Triton 500 oraz Nitro 5. Acer nie zapomina także o niegamingowych użytkownikach, uzupełniając swoją ofertę o wydajne i niedrogie Aspire 5, również z 12. generacją Intela na pokładzie. W przypadku marki Acer producent wprowadził je przy okazji tegorocznej premiery Oriona 7000 - gamingowego PC-ta posiadającego najmocniejsze elementy dostępne obecnie na rynku. Równolegle nowe procesory trafiły też do modeli 5000 i 3000. Teraz czas na jednostki mobilne.







Jeszcze więcej mocy w Predatorach!

Predator Helios 300 to laptop, którego nie trzeba zbytnio przedstawiać wśród fanów gamingu - to w końcu bardzo popularny sprzęt dla profesjonalnych graczy i tych, którzy chcą dołączyć do tego grona. Do polskich sklepów trafiają właśnie modele z procesorem Intel Core i7-12700H, kartą NVIDIA GeForce RTX 3060 lub 3070Ti oraz z 16 lub 32 GB pamięci RAM.



Jeszcze wydajniej wygląda specyfikacja smukłych laptopów Triton 500. W tym przypadku, poza procesorem i7-12700H do wyboru będzie też jeszcze mocniejszy i9-12900H. Jeśli chodzi o karty graficzne, wybór będzie natomiast między RTX 3070Ti, a 3080Ti. W dostępnych modelach będzie też można zdecydować się na 16 albo 32 GB RAMu.



Powyższe laptopy będzie można kupić między innymi w sieci Media Expert. Sugerowane ceny za Heliosa, w zależności od konfiguracji, wynoszą od 8899 do 12199 PLN. W przypadku Tritona 500 ten przedział wynosi od 11750 do 18198 PLN.





12. generacja w sprzętach budżetowych

Acer pamięta także o klientach poszukujących bardziej budżetowych rozwiązań. W przypadku graczy na uwagę zasługuje Nitro 5 dostępne między innymi w sieci RTV Euro AGD. Ten laptop, w którym będziemy mogli skorzystać z procesorów i5 lub i7, a w najmocniejszym ustawieniu także kartę graficzną RTX 3070Ti oraz 32 GB RAMu. Ceny za ten sprzęt, w zależności od konfiguracji wynoszą od 5399 do 10299 PLN.



Acer wprowadził też 12 generację procesorów Intel także do popularnej serii Aspire 5. 15 calowe laptopy do użytku codziennego, poza procesorami Intel Core i5 posiadają też zintegrowaną kartę graficzną, 512 GB na dysku twardym, do wyboru 8 i 16 GB pamięci RAM oraz najnowszego Windowsa 11. Aspire 5 jest dostępny między innymi w sklepie x-kom. Cena za ten model rozpoczyna się w okolicach 3 tysięcy złotych.



















Źródło: Info Prasowe / Acer