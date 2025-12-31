RugOne Xever 7 i Xever 7 Pro - telefony z wymiennymi akumulatorami

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jednym z najczęściej wymienianych powodów niezadowolenia użytkowników smartfonów jest krótki czas działania urządzeń na jednym ładowaniu i stała degradacja baterii po kilku latach użytkowania. Rozwiązaniem, które wraca do łask i zdobywa nowych zwolenników, są smartfony z wymiennymi bateriami. Takie jak chociażby RugOne Xever 7 oraz Xever 7 Pro – urządzenia, które łączą nowoczesną specyfikację z funkcjonalnością, trwałością i podejściem proekologicznym. W odróżnieniu od większości współczesnych smartfonów, które mają zamknięte akumulatory, RugOne Xever 7 oferuje system łatwej wymiany baterii o pojemności 5550 mAh, który można przeprowadzić w raptem kilka minut. W zestawie znajdują się dwie baterie oraz dodatkowe pokrywki, co zapewnia gotowość do pracy nawet w dalekiej podróży lub w ekstremalnych warunkach.







Seria Xever 7 posiada duży, 6.67-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2400 × 1080 px i częstotliwości odświeżania 120 Hz, co gwarantuje płynne przewijanie treści i wygodę pracy z multimediami. Napędzana jest 8-rdzeniowym procesorem MediaTek Dimensity 7025 z 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej, wspierając szybkie przetwarzanie danych i szerokie możliwości multitaskingu. Seria działa pod kontrolą systemu Android 15 i oferuje łączność 5G, Wi-Fi, NFC oraz Bluetooth 5.2.



Xever 7 wyróżniają się wyjątkową odpornością. Ich obudowy spełniają normy IP68, IP69K oraz MIL-STD-810H, co potwierdza ich trwałość wobec wody, pyłu i uderzeń. Smartfon z tej serii to idealny towarzysz w pracy w terenie, na budowie czy podczas wypraw outdoorowych. Dodatkowo posiada on aparat noktowizyjny 64 MP z diodami IR, aparat główny 50 MP z optyczną stabilizacją OIS, ultraszerokokątny obiektyw i tryb zdjęć podwodnych, co czyni go wszechstronnym narzędziem do dokumentacji i fotografii w trudnych warunkach. Wersja Pro jest także wyposażona w kamerę termowizyjną.



W świecie, gdzie smartfony często są traktowane jako jednorazowe produkty, seria Xever 7 pokazuje, że trwałość i nowoczesność mogą iść w parze z odpowiedzialnością środowiskową. Wymienna bateria to rozwiązanie, które sprzyja wydłużeniu życia urządzenia, a tym samym redukcji odpadów elektronicznych oraz mniejszemu zużyciu zasobów. Model RugOne Xever 7 i 7 Pro dostępne są dostępne w sprzedaży w wybranych sieciach sprzedażowych w cenie odpowiednio 1996 PLN i 2425 PLN.

















źródło: Info Prasowe - RugOne