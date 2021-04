Rusza Esportowy Turniej Polski

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Rusza kampania Esportowy Turniej Polski - gamingowe rozgrywki organizowane przez Centrum GovTech przy współpracy z Gameset. Partnerem głównym turnieju w Counter-Strike: Global Offensive i szachy został Totalizator Sportowy. Esportowa akcja składać się będzie z fazy kwalifikacji i turniejów finałowych, które potrwają do 16 maja. W ramach wydarzenia odbędą się turnieje popularnych gier - Counter-Strike: Global Offensive, StarCraft II oraz szachów online! Promocją turnieju zajmą się związani z tymi grami profesjonalni zawodnicy oraz influencerzy. To właśnie na ich kanałach będzie można śledzić rozgrywki. Zapisy do turniejów ruszą 21 kwietnia o 20:00 na stronie www.esportowyturniejpolski.pl.







Kwalifikacje do turniejów Counter-Strike: Global Offensive oraz szachów online będą przeprowadzane z podziałem na województwa, co pozwoli na efektywniejsze dotarcie do mieszkańców poszczególnych jednostek terytorialnych w Polsce. Finał turnieju StarCraft II poprzedzą dwutygodniowe kwalifikacje ogólnopolskie, w których zmierzyć się może 2048 zawodników. Zwycięzca turnieju StarCraft II otrzyma komputer gamingowy, wicemistrz zestaw peryferiów i gamingowy procesor Intel Core i9-9900, a trzeci gracz na podium procesor Intel Core i9-9900.



Turniej Counter-Strike: Global Offensive odbędzie się w trybie 2vs2. Szansę na udział ma aż 256 drużyn z każdego województwa. Regionalne kwalifikacje odbędą się na zasadzie drabinki turniejowej do 1 wygranej mapy. W kolejnym etapie, do którego przejdzie 16 najlepszych drużyn, rozegrana zostanie faza grupowa czterech grup po 4 drużyny w każdej, a następnie półfinał i finał w formacie BO3, czyli do dwóch wygranych map. Drużyna, która zwycięży w decydującym starciu otrzyma zestaw dwóch foteli gamingowych oraz procesorów Intel Core i9-9900, wicemistrzowie turnieju zdobędą dwa procesory, a zdobywcy trzeciego miejsca zestawy peryferiów gamingowych.



Zawodnicy szachów online zmierzą się w trybie 1vs1 na timerze 8 minutowym do jednej wygranej. W kwalifikacjach wojewódzkich znajdzie się 512 miejsc na każdy region. Najlepszy gracz zdobędzie gamingowy komputer, wicemistrz zestaw peryferiów oraz gamingowy procesor Intel Core i9-9900, a trzeci gracz na podium procesor Intel Core i9-9900.



Kampania Centrum GovTech ma na celu promocję użycia sztucznej inteligencji w dziedzinach kreatywnych i informowanie o innowacjach technologicznych. Wkrótce ogłoszona zostanie także konferencja, podczas której rozmawiać będziemy o wsparciu twórców oraz rozwoju branży kreatywnej.



Partnerem głównym turnieju w Counter-Strike: Global Offensive i szachy został Totalizator Sportowy. Za organizację turnieju odpowiada agencja Gameset (grupa LTTM).



















Źródło: Info Prasowe / Gameset