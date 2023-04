Ruszaj do akcji z kartami graficznymi ZOTAC GAMING x Spider-Man

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Z okazji zbliżającej się premiery filmu Spider-Man: Poprzez multiwersum ZOTAC GAMING, wraz z Sony Pictures, rozpoczynają kampanię "Power the Hero in You" i przedstawiają limitowaną tematyczną serię produktów. Oczekiwany sequel nagrodzonego Oscarem animowanego filmu Spider-Man Uniwersum pojawi się w kinach 2 czerwca 2023 roku. Od limitowanych zestawów kart graficznych, po tematyczne gadżety i konkursy – kampania zachęca graczy do wykorzystania swojego potencjału jako bohatera i odkrywania świata gier komputerowych.







POWER THE HERO IN YOU

Kampania ZOTAC GAMING "Power the Hero in You" rozpoczyna się 20 kwietnia 2023 roku i ma na celu zainspirowanie graczy do rozwijania swoich mocy i do stawania się bohaterami w ulubionych grach. Jako dziecko zapewne każdy nie raz wyobrażał sobie, że posiada jakieś nadprzyrodzone supermoce – zdolność latania, nadludzką siłę czy kontrolę umysłu. Jednak rzeczywistość przypomina nam, że to tylko fantazje. Pomimo tego, takie marzenia powracają w naszych głowach, podczas codziennej pracy lub oglądania filmów, w których fabuła dotyczy walki dobra ze złem i ratowania świata przed zniszczeniem. Dla wielu osób granie w gry komputerowe i wcielanie się w ulubione postacie jest w jakimś stopniu realizacją dziecięcych marzeń o zostaniu superbohaterem.



ZOTAC przygotował specjalny konkurs, w którym jego uczestnicy muszą znaleźć ukryte pająki i zebrać pajęczą drużynę. Osoby, które wezmą udział będą miały szansę wygrać karty graficzne oraz inne gadżety ZOTAC GAMING x Spider-Man: Across the Spider-Verse:

- 1x Karta graficzna 4070 AMP AIRO Spider-Man: Across the Spider-Verse Edition

- 2x Karty graficzne 4070 Twin Edge OC Spider-Man: Across the Spider-Verse Edition

- 20x Zestawy kolekcjonerskich figurek (Ztorm jako Spider-Man, Ztorm jako Spider-Gwen i Ztorm jako Spider-Man 2099)

- 10x Koszulki ZOTAC GAMING x Spider-Man: Across the Spider-Verse

- 20x Torby ZOTAC GAMING x Spider-Man: Across the Spider-Verse

- 20x Breloki ZOTAC GAMING x ZTORM jako Spider-Man



- 20x Naklejki ZOTAC GAMING x Spider-Man: Across the Spider-Verse

- 20x Smycze ZOTAC GAMING x Spider-Man: Across the Spider-Verse





ZWIĘKSZ MOC

Nie ma lepszego sposobu na wzmocnienie doznań płynących z gier niż wydajna karta graficzna. Fani w wybranych krajach będą mogli zwiększyć moc swoich komputerów dzięki limitowanym zestawom kart graficznych, które zawierają gadżety związane ze Spider-Man: Across the Spider-Verse – tematyczny backplate, emblematy i wiele więcej!



Skorzystaj z nowych technologii, w tym Ray Tracingu w czasie rzeczywistym, przełomowego DLSS 3 napędzanego przez sztuczną inteligencję i zanurz się w rozległym uniwersum gier komputerowych w oszałamiających detalach i wysokich frameratach. Karty graficzne z limitowanej edycji będą sprzedawane bez fabrycznie umieszczonych emblematów na wentylatorach, dzięki czemu ich posiadacze będą mogli sami wybrać, które najbardziej im odpowiadają.



Premiera limitowanych wersji kart graficznych obejmie dwa modele GeForce RTX 4070 – AMP AIRO oraz Twin Edge. Dostępny będzie również zestaw zawierający kartę ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti AMP AIRO, a kolejne modele pojawią się wkrótce. Podobnie jak inne karty graficzne ZOTAC GAMING, nowa seria SPIDER-MAN: Across the Spider-Verse również jest objęta 3-letnią gwarancją, którą po rejestracji można przedłużyć do 5 lat.































Źródło: Info Prasowe / ZOTAC